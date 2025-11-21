"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 KASIM 2025 CUMA - YIL: 56

Dini siyasete alet etme(me)k?

Süleyman Alp Özcan
21 Kasım 2025, Cuma
Din, insanın kalbini temizleyen, hayatına anlam katan bir rehberdir.

Ama bazen görüyoruz ki bazı insanlar dini, kendi siyasî çıkarları için kullanıyor. Oysa din, hiçbir zaman böyle bir araca dönüştürülmemelidir. Çünkü din, menfaat için değil, Allah rızası için yaşanır.

Bediüzzaman Said Nursî bu konuda çok net bir çizgi çekiyor: “Değil dini siyasete âlet yapmak, belki bir tek hakikat-i imaniyeyi dünya saltanatına değiştirmediğimi...” (Emirdağ Lâhikası, s. 437.). Bu söz aslında her şeyi özetliyor. Bir hakikat-i imaniye bile dünya saltanatına değişilmezken, dini siyasete alet etmek nasıl doğru olabilir?

Siyaset dünyası çıkar, rekabet ve menfaat üzerine kuruludur. Din ise doğruluk, samimiyet ve adalet üzerine. Bu iki alan karıştığında, dinin safiyeti bozulur. İnsanlar kimin gerçekten imanla hareket ettiğini, kimin menfaat peşinde koştuğunu ayırt edemez hale gelir.

Duruşumuz açık: Din siyasete alet edilmemeli. Çünkü dinin amacı insanları bölmek değil, birleştirmektir. Eğer din siyasete alet edilirse, insanlar birbirine “bizden” veya “onlardan” diye bakmaya başlar. Oysa iman, kalpleri birleştirmesi gereken bir hakikattir.

Gerçek dindarlık, herhangi bir partiye veya lidere bağlı olmakla ölçülmez. Gerçek dindar, Allah rızasını esas alandır. Bediüzzaman da hayatı boyunca bu tavrı sürdürmüş; iman hizmetini hiçbir zaman dünyevî çıkarlarla karıştırmamıştır.

Bugün biz gençler olarak bu ölçüyü anlamak zorundayız. Çünkü dini, siyasetin içinde değil; temiz bir kalpte, samimi bir yaşantıda bulabiliriz. Din, propaganda değil; huzurun, doğruluğun ve vicdanın kaynağıdır.

Velhasıl, din siyasete alet edilirse kaybeden iman olur. Bizim görevimiz, bu safiyeti korumak ve dini sadece Allah için yaşamak. Çünkü iman, sandıkta değil, kalpte başlar.

Okunma Sayısı: 185
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fonlar iktidara yakın vakıflara dağıtılıyor

    MHP’li Feti Yıldız: Tahliyeden başka seçenek yok

    Soykırım şekil değiştirdi

    Zehirli iğneyle sorgusuz sualsiz idam

    Köprüde ‘asrın soygunu’

    Uysal: Bahçeli, iktidar üzerindeki etkisini arttırıyor

    Trabzon-Ortahisar'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 6 öğrenci tedavi altına alındı

    Hacı adaylarına "pasaport geçerlilik süresi" hatırlatması

    İliç'te hayat durdu - Halk madenin açılmasını istiyor

    Osmaniye Bahçe'de 4,4 büyüklüğünde deprem

    Rusya'nın dün yaptığı saldırıda ölenlerin sayısı 26'ya çıktı

    Hacı adaylarına pasaport uyarısı

    Zulme seyirci kalmayın, değerlerinize sahip çıkın

    Fatih'teki zehirlenme hadisesiyle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı

    BM: En hafif tabirle endişe verici

    Diyarbakır-Çınar'da zincirleme trafik kazası: 4 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

    Benzin, mazot, otoban...

    Devletler çocuklara sözünü tutmadı

    Diş hekimleri iş bekliyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.