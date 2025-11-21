"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
Nur’un bayramı

Ömer Said Tan
21 Kasım 2025, Cuma
Üstad Bediüzzaman Said Nursî, Risale-i Nur’un farklı yerlerinde “Risale-i Nur’un her tarafta neşir ve intişarı” ile “Nurların her tarafta fütuhatı ve ileri gitmesi”ni Nur’un bayramı olarak kabul etmiş ve ilan etmiştir.

Bu bağlamda, Türkiye ve farklı ülkelerde Risale-i Nur’la ilgili yapılan konferanslar, açık oturumlar ve kitap fuarları, bizim de Risale-i Nur’u farklı şekillerde intişar etmemize vesile olmalı; bu faaliyetler bize bayram havası vermeli ve o nispette mutlu olmamız gerekmektedir.

Eğitim konusunda uzman arkadaşlar (UMEK), 11 Ekim 2025’te Trabzon’daki meşveretinde bayram havasını estirecek seviyede bir karar almıştır. Bu karar, “Risale-i Nur Bilgi Yarışması”dır. Bu yarışma ile öğrenciler Risale-i Nur’la hemhal olacak, hem kız hem de erkek öğrenciler arasında ayrı ayrı olmak üzere üç farklı kategoride düzenlenecektir. Risale-i Nur derslerine katılan, medreselerde kalan ortaokul, lise ve üniversiteli öğrenci kardeşlerimiz başvuru yapabilecek ve katılabilecektir. Bu, hayırlı bir hizmettir. Bu hayırlı hizmetten geri kalmamak için her birimiz bir tarafından tutmaya çalışalım. 

- Ortaokul öğrencileri: Küçük Sözler (1-9. Sözler)  

- Lise öğrencileri: Meyve Risalesi  

- Üniversite öğrencileri: Hürriyet-Adalet-Meşveret Risalesinden imtihana tabi tutulacaktır.

Katılımı teşvik etmek, başarıyı ödüllendirmek ve bayram havasını pekiştirmek için gerçekleştirilecek bilgi yarışmaları il, bölge ve Türkiye finali şeklinde olacaktır. Her kategoride ve her aşamada hediyeler de takdim edilecektir.

İllerde yapılacak çalışmalar bir bayram havasında olmalı ve bizleri heyecanlandırmalıdır.  Her yaştan öğrencilerle ilgilenmek, onları Risale-i Nur ile tanıştırmak ve beraber okumak her birimize heyecan vermelidir.

Bu karar, Risale-i Nur’un genç nesillere sistemli, bilinçli ve aidiyet duygusunu ön plana alan bir şekilde ulaştırılması açısından son derece planlı ve bereketli bir adımdır. Çocuklarımızın, öğrencilerimizin, kardeşlerimizin maneviyatlarına katkı yapmak konusunda bizde hak ve hukukları vardır. Yarın Mahkeme-i Kübra’da bizden davacı olmamaları için üzerimizdeki sorumlulukları yerine getirmeliyiz.

Bu yarışma, sadece bilgi değil, okuma alışkanlığı, derinleşme ve aidiyet duygusu kazandıracaktır. İllerde bayram havasında yapılması, toplu heyecan, dayanışma ve hizmet şevki oluşturur. UMEK’in bu kararı, Üstad’ın “Nur’un fütuhatı bayramdır” düsturunun günümüzdeki en somut tezahürlerinden biri olabilir.

UMEK’in bu yarışma kararı, gençliğin manevî kalkınmasında bir dönüm noktası ve Üstad’ın “fütuhat” anlayışını gençlikte sistemli bir yayılma olarak somutlaştırır İnşaallah.

    GÜNDEM

