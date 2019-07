Asırların hekimi Er-Râzî’den hikmetler - 3

Günümüzde insanların en çok etkilendiği hastalık grubundan olan, kalp ve dolaşım hastalıklarına, özellikle er-Râzî’nin HAFAKAN dediği, çarpıntı ve nabız düzensizliklerine fayda sağlayacak gıdaları, uygulamalara dayanan tecrübeleriyle, ihtiyacı olanlara tavsiye etmektedir.

Bu gıdaların başında elma suyu, elma sirkesi, ekşi meyveler, turunç ekşisi ve kabukları, özellikle de elma yemeye devam edilmesi, kalbe destek sağlayacaktır. İnek yoğurdundan elde edilen ayranın içilmesi, pişirilen yemeklere de kuru kişniş tanelerinin ilâve edilmesi fayda sağlayacaktır. KANSIZLIKTAN kaynaklanan çarpıntılar için, REYHANÎ şurubu dediği üzüm suyu veya kaliteli balın içine gül yaprakları konup, bekletilmesiyle elde edilen GÜL REÇELİ, hastalara fayda sağladığı gibi, korunma ve destek amacıyla sağlıklı insanların da, düzenli olarak kullanabileceğini belirtmektedir. Yemeklerde, ferahlatan aromalı baharatların kullanılması da, fayda sağlar. Acem (İran) meliklerinin kalp kuvvetlendirici olarak kullandıkları kakule, besbase, zencefil, dar-ül fülfül, tarçın, karanfil, muskat (küçük Hindistan cevizi), damla sakızının karıştırılarak, toz haline getirilen karışım düzenli olarak aldıkları organik bir ilâçtı. Bu karışımla, HER ZAMAN VE MEKÂNDA, YANINIZDA BİR TABİBİ HAZIR ŞEKİLDE BEKLETMİŞ OLURSUNUZ. Bu karışım, vücudun reddedemeyeceği nefis bir kalp güçlendiricidir. Güzel kokuların teneffüsü (AROMATERAPİ), SIKINTI VE STRESİ dağıtacağı bilindiğinden, her tarafın huzur veren kokularla ferahlatılması, kalp sağlığına destek sağlayacaktır.

İnsan sağlığında, sindirim sisteminin düzenli fonksiyonları, her zaman kontrol edilmesi ve desteklenmesi gerekmektedir. Gastro-entestinal sistemin en önemli organlarından olan MİDENİN huzurlu faaliyeti için, uygun gıdalarla ve dengeli beslenme prensipleriyle güçlendirilmesi için, er-Râzî’den gıda tavsiyeleri alınacaktır. MİDE ZAYIFLIĞI ve sindirim bozukluklarında, vücuda uygun gelecek baharatlar tesbit edilerek, kullanılmalıdır. DAMLA SAKIZINDAN toz halde veya çiğneyerek faydalanılır. Baharatların bal ile karışımı da, sindirim fonksiyonlarını destekler. AYVA küçük parçalar halinde, bir miktar suda hafifçe pişirildikten sonra, üzerine organik bal ile, ev sirkesi ilâve edilerek AYVA SEKENCEBİNİ elde edildikten sonra, günde birkaç yemek kaşığı tüketilmelidir. Gıda olarak, kemikli dana etinin, suda pişirilmesiyle elde edilen et suyu, sindirim bozukluğuna faydalıdır. Aynı zamanda iştahı açar. Keçi etiyle hazırlanan sulu yemekler de, kolay sindirilir. Kızartılmış gıdalardan uzak durulmalıdır. Mayhoş nar suyu, koruk suyu, ayran, bal şerbeti veya içine acı badem konmuş üzüm hoşafı, sindirimi kolaylaştırır. Zencefil 8 gram, Karabiber 8 gram, dar-ül fülfül 8 gram, topalak (SI’D) 20 gram, 50 gram organik süzme balla karıştırılır. Her gün 1-2 tatlı kaşığı kadar yenirse, mide hastalıklarına şifalı bir macun olur.

Er-Râzî, vücudumuzun iç organlarındaki faaliyetlerin, uyumlu ve huzurlu şekilde sürdürülebilmesi için, bazı karışımlarla elde edilen, gıda tarifleri vermektedir. Uygulaması kolay olan, DETOKS örneklerinden birisi; olgun erikler, suda hafif pişirildikten sonra, ezilir. Ebegümeci, kuru kişniş, az miktarda kimyon ile tarçın karıştırılarak, badem yağı veya susam yağında hafifçe pişirildikten sonra, her gün 2-3 kaşık yenir. Karamsar ve yalnızlaşıp ümidini yitiren malihulya (MELANKOLİ) hastalarının, sık aralıklarla banyo yapmaları, peynir suyu ve diğer meyve sularını içmeleri fayda sağlar. Kanın koyulaşmasına sebep olan ve akışını zorlaştıran tuz, mercimek, lahana, pırasa, bakla, kurumuş bayat ekmek, aşırı baharatlı yemeklerden sakınılması uygun olur. Fesleğen kokusu ve yemeklerde kullanılması da fayda sağlar. Kuru üzüm (beyaz), incir ve yoğurt yemeleri faydalı bir destek olacaktır. HAFIZA ve ZİHİN FONKSİYONLARINA, fazla kişniş, içindeki maddelerden dolayı ekşi elma, süt ürünleri ve şeker yemek, sırtüstü uyuma, STRES, keder ve üzüntülerin zararlı etkileri vardır. Sırtüstü uyuma, beyinin alın bölgesinde bulunan TEFEKKÜR MERKEZLERİNE yeterli kan gitmesine engel olmaktadır. Beyindeki kan dolaşımı baskılanacağından, hafıza ve düşünce merkezleri yeterince beslenemeyeceğinden, zayıflayarak zarar görecektir. Duyu merkezleri ile zihni destekleyen gıdalar ise; beynin cevher maddelerini arttırıp, beyin fonksiyonlarını geliştiren, organik şartlarda yetiştirilmiş tavuk eti, turp ve zekâ gelişimini arttıran ZENCEFİL’İN beslenmeye ilâvesi ile sağlanabilir. SI’D (topalak) ve HİNDİSTAN CEVİZİ de, hafızayı güçlendirir.

Er-Râzî, gözün görme kabiliyetini arttırmada tavsiye ettiği; pişirilen yemeklere karabiber, dar-ül fülfül, zencefil, tarçın, kekik gibi baharatların kullanılmasıdır. Ayrıca sedef otu, taze rezene, beyaz veya kırmızı şalgam ve turp da, gözün görme kabiliyetini güçlendirir. Dereotu, lahana, bakla, mercimek, tuzlu yemekler, marul, roka, çemen, fazla sirke yemek ve aşırı yorgunluk, görme kabiliyetinin zayıflamasına sebep olmaktadırlar. Sağlıklı bir SES için ekşi, tuzlu, buruk acı ve patlıcan yenmemelidir. Aşırı olmamak üzere tatlı ve yağlı gıdalar, fayda sağlar. Ses kısılmalarında; BADEM YAĞI, tereyağı, nişastalı ılık içecek, şeker kamışı veya ARPA SUYU, zencefil bal karışımı, hiltit, pırasa, lahana, yumurta, közlenmiş soğan veya sarımsak, sıcak su ile gargara yapmak sesin düzelmesine fayda sağlar. KARACİĞER fonksiyonlarını destekleyen gıdalardan, özellikle hafif acılıktaki badem veya fıstık tıkalı kanalların açılmasına destek olur. Kuru üzüm, sinir otu, ekşi nar, hindiba, turp, özellikle de İKŞÛT (cinsaçı) karaciğer fonksiyonlarını güçlendirir. Bal, pekmez gibi tatlılar yenebilir. Nişastalı gıdalardan ve pirinçten uzak durulmalıdır.

SAĞLICAKLA KALIN.