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8 HAZİRAN 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

İnsan fizyolojisinde marifetullah pencereleri -6

Feyzullah ERGÜN
08 Haziran 2024, Cumartesi
Kalp ve uzantıları olan damarların kan dolaşımındaki görevleri yanında “Bin bir kompitür hesabının şaşmaz intizamı içinde, kalp en uzak hücreye kadar hayatı zerre zerre yayar.

Vücudun her yerinde ayrı şartlar vardır ve bu şartlar, her an değişen olaylarla sürer, durur. Ne var ki kalp, büyük bir matematik alimi gibi hesabını durup dinlenmeksizin yapar. Vücudun her yerinde değişik hayat şartları bu sayede aksamadan yürür, gider. Bu hesap bir galaksinin fizik düzeninden daha az muhteşem değildir. Böyle her an, bir ahenkli hesabın hikmeti ona verilen HAYY sırrının bir tecellisidir. Bu işlem ise, akıl almaz bir basınç ayarlamasıyla başarılır. Kalp, bu kapılarda minicik bir basınç hatası yapsa, ya kanımız dışarı fırlar, ya da kan dokuda kalır, geri dönemez. Bu hesapları kalp, bir biyoloji dehâsı ve ahengi ile yaparken, günde yüz bin defa İlâhî sanatın ahengi ile büzülür ve gevşer.

Kapaktaki bu matematik ahenk, öylesine güç bir kompitür işidir ki, görevi gören binlerce hücreden birinin sırası gelince, gerilme görevine geç katılması, hayatımıza mal olabilir. Kalbin beyin ile ilgili ayrı bir siniri olmasına rağmen, kalp ayrı ve müstakil bir beyin sistemine sahiptir. Cenab-ı Hakk’ın kalbe attığı anatomik imza ile, İlâhî senaryo sergilemektedir.” (1)

SEKİZİNCİ PENCERE

İnsan organizmasının savunma sistemlerinin en önemli organlarından birisi de, dalaktır. Vücuda zarar verebilecek sebeplere karşı uyarı ve cevapların verildiği, deyim yerindeyse savaşa girecek ordunun, askerî hazırlık alanıdır. Aynı zamanda kan deposu durumunda bulunduğundan, damar ağlarıyla örülmüştür. “Dalağın kırmızı pulpası (iç boşlukları), yüksek miktarlarda konsantre alyuvar ihtiva eden özel bir depodur. Sempatik sinir sistemi her ne zaman uyarılır, dalakta veya dalağın damarlarında kasılmaya neden olursa, bu büyük miktardaki konsantre kan, genel dolaşıma gönderilebilir. Dalak pulpasının akyuvarların birikerek toplandığı adacıkların oluşturduğu diğer bölgelerine, beyaz pulpa adı verilir. Burada lenf düğümlerinde üretilen hücrelere benzerlik gösteren LENFOİD hücreler üretilmektedir.

Dalağın kan temizleme işlevi ve yaşlı hücrelerin uzaklaştırılmasında ise, sinüslere girmeden önce dalak pulpasından geçen kan hücreleri, sıkışmaya uğrarlar. Bu durumda, kırılgan alyuvarların bu travmaya dayanamayacakları beklenir. Bundan dolayı, vücutta yok edilen alyuvarların çoğunun ölüm yeri dalak olmaktadır. Hücreler parçalandıktan sonra, hemoglobin ve hücre stroması (hücre topluluğu) dalağın hücreleri tarafından sindirilir ve sindirim ürünleri yeni kan hücrelerinin üretiminde kullanılmak üzere, besin maddeleri olarak vücut tarafından kullanılır. (Görüldüğü gibi, KUDDÛS isminin tecellisiyle kan temizlenirken, israfa yer bırakmayan iktisat kanunları da, mikro seviyede gözetlenerek, uygulanmaktadır. F.E.)

Dalak hücreleri kanın temizlenme sisteminin bir bölümünü oluşturacak şekilde işlev görürler. Kan, enfeksiyon ajanlarıyla istila edildiğinde, dalağın hücreleri artık maddeleri, bakteri, parazit vb. etkenleri hızla uzaklaştırırlar. Keza birçok kronik enfeksiyon durumunda dalak, aynen lenf düğümleri gibi genişler, temizleme fonksiyonunu daha da etkin bir şekilde gerçekleştirir.” (2)

Kainatın en kompleks bir varlığı olan insan organizmasındaki görülemeyen küçük alemleri ve İlâhî kudretin sanat eserlerini, aklı mikroskop olarak kullanıp, mana-i harfî gözlüğü ile görmek, marifetullah yolunda ilerleme kabiliyetini güçlendirecektir.

SAĞLICAKLA KALIN.

Dipnotlar:

1) Dr. Haluk NURBAKİ, Kur’an-ı Kerim’den Ayetler ve ilmî gerçekler, s.286 TDV. Yayınları 1989

2) Guyton-Hall, s.180

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