Koronavirüse farklı bakış (5)

İnsan sağlığının korunmasında yeryüzü eczahanesi, bol miktarda faydalı ilâç vazifesi gören bitkilerle doldurularak kudretli ve hikmetli bir dest-i gaybî tarafından istif edilmiştir. Biz bunlardan kolay ulaşılabilen, güçlü ve geniş etkili olanlarından bir kısmını tanıtmaya gayret edeceğiz. En önemli özellikleri de beşerin bulaşık eli tarafından, henüz büyük bir tahribata maruz kalmamalarıdır.

Bu nimetlere evlerimizin bir köşesini ayırmamız, sağlığımızın güvenliğine güçlü bir destek sağlayacaktır. Etkilerinin sürdürülebilmesi, taze olmalarıyla yakından ilgilidir. Sağlığımızın vazgeçilmez koruyucularının en önemlilerini tanıtmaya devam ediyoruz.

Sağlığımızın korunmasında en önemli bir kalkan görevi sağlayan bitki ve baharatların şahı ZENCEFİL, her mekânda bulundurulması kaçınılmaz bir nimet-i Cennettir. Üst solunum yolu enfeksiyonlarında ve enfeksiyona bağlı olarak gelişen öksürüklerde zencefil kullanmak, çok eski zamanlara dayanan pratik ve etkili bir korunma ve tedavi yoludur. Etkili bir zencefil karışımı olarak uygulanabilecek, bir çay bardağı güvenilir üreticiden alınmış süzme balın içine, (bal ve bal karışımı yerken tahta kaşık kullanılması gerekmektedir.) bir tatlı kaşığı evde hazırlanan toz zencefil karıştırılarak, sabah-akşam birer tatlı kaşığı miktarı ağızda biraz bekletilerek yenir.

Ayrıca ağız ve boğaz bölgesi hijyenini sağlayarak, mikroorganizmaların yaşama ve çoğalma ortamlarını ortadan kaldırmak gayesiyle, dezenfeksiyonu sağlamak için, bir çay bardağı ev sirkesinin içine bir tatlı kaşığı süzme bal karıştırılmasıyla elde edilen SEKENCEBİN ile günde 2-3 defa gargara yapılarak yutulması, hikmetli bir şifa kaynağıdır. Ayrıca bir antioksidan ve antibiyotik etkili harika bir nimet olarak kolayca hazırlanabilecek; bir litrelik kapaklı cam kavanozun içine yeni açılmış gül yaprakları doldurularak, üzerine alabildiği kadar süzme bal doldurulduktan sonra, oda sıcaklığında bir ay bekletilir. GULENGEBİN adı verilen bu macundan sabah-akşam bir tatlı kaşığı miktarında yenir.

İnsan vücudunu enfeksiyonlara karşı güçlendiren, bağışıklık sistemini destekleyen şifalı BAL NİMETİ, faydalı bağırsak bakterilerinin sayılarını arttırarak, probiyotik etkisi sağlar. İltihap önleyici hücreleri de güçlendirir. “Bal, hastalıklara sebep olan pek çok bakteriyi, virüsü ve mantarı öldürür. Balın antimikrobiyalleri enfeksiyonları önleme etkisinin yanında, soğuk algınlığının ciddiyetini ve uzunluğunu azaltır. Balın bağışıklık güçlendiricileri, iltihap önleyicileri ve antioksidanları da faydalı olur. Uygulama olarak günde üç kez bir ya da iki tatlı kaşığı ham ya da antimikrobiyal bakımdan zengin bal yiyin.” 1 Bu özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, beslenmede şeker yerine bal kullanılması, vücuda daha birçok faydalar sağlayacaktır.

Bulaşıcı hastalıklara karşı korunmada, bal ve zencefilden sonra en değerli nimet ev yapımı SİRKEnin şifa etkileridir. Peygamber Efendimizin (asm) hane-i saadetlerinde hiçbir zaman eksik olmayan NEBİZ sirkesi, hurma ve zemzem suyu ile hazırlanarak, sıhhat ve bereket kaynağı bir Sünnet-i Seniyye uygulamasıdır. Herkesin evde kolaylıkla yapabileceği, koruyucu bir tiryak ve deva olan ELMA SİRKESİ, bağışıklık sistemini güçlendireceğinden, ihmâl edilmeden bir an önce hazırlanmalıdır. Elma sirkesinde bulunan C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirdiğinden probiyotik etkileri sonucunda “Kalın bağırsaktaki ‘iyi’ mikroorganizmaların etkisiyle dalakta yardımcı T hücreleri, antikorlar (bağışıklık sisteminin kurulup, güçlenmesini sağlayan savunma cisimcikleri. F. E.), beyaz kan hücrelerinin (zararlı mikroorganizmalarla savaşan lökositler) üretimini arttırarak, bağışıklığa yardımcı olur. Ayrıca bir iltihaplanma kan belirteci olan C-Reaktif Proteini engeller. Dr. D. C. JARVİS, iki yıl boyunca 24 kişiyle çalışıp, soğuk algınlığından önce ve başlangıcında elma sirkesi içme tavsiyesine uydukları zaman, soğuk algınlıkları ya ilerlememiş ya da kısa sürmüştür. Dr. Jarvis bunu elma sirkesinin organik asitlerine ve potasyuma bağlamıştır. Boğaz ağrısı için geleneksel bir çare, sulandırılmış elma sirkesiyle gargara yapmaktır; bunun neden yararlı olduğu net değildir, ama elma sirkesinin bazı antibakteriyel özellikleri vardır. Bir bardak suya, bir yemek kaşığı elma sirkesi koyun ve yarım saat içinde yudum yudum için. Yarım saat bekleyip, tedaviyi tekrarlayın. Eğer elma sirkesinden hoşlanmıyorsanız, çorbaya koyun.” 2 Bunların uygulanması mümkün olmuyorsa, salgın hastalıkların devam ettiği sürede, günde 1-2 elma yemek, bağışıklık sisteminin sağlıklı fonksiyonlarını kontrol altına alabilmek için yeterli olacaktır.

SAĞLICAKLA KALIN.

Dipnotlar:

1) Dr. Penny STANWAY, Mu’cize Gıda Bal, s. 112 Kuraldışı Yayıncılık 2014.

2) Dr. Penny STANWAY, Elma Sirkesi, s. 51-79.