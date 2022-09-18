"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 EYLÜL 2022 PAZAR - YIL: 53

Nimetlerle donatılmış içecek

Feyzullah ERGÜN
18 Eylül 2022, Pazar
Sağlıklı hayat kaynağı: Yeşil çay (3)

Anti-kanserojen olarak, yeşil çay nimetinden organizmaya güçlü destekler sağlandığı, yapılan klinik deneylerle kesinlik kazanmıştır. “ABD Santa Clara, Dr. Rath Araştırma Enstitüsü Onkoloji Bölümü’nde yapılan bir çalışmada, ağırlıklı olarak yeşil çay ekstresi ve askorbik asit (C vitamini) içeren bitkisel karışımın, MELENOMA hücrelerinin karaciğere sıçramasını engellediği gösterildi. Aynı ekip, yaptıkları hücre deneyinde yeşil çay ekstresi ile, kemik kanseri hücrelerinin çevre dokulara yayılmasının azaldığını göstermişler. Başka bir çalışmanın bulgularında, yeşil çayın PANKREAS kanserine karşı oldukça koruyucu olduğu gösterilmiştir. Yeşil çaydaki KATEŞİN adlı aktif maddeler, yalnızca korunmada değil, oluşmuş KALINBAĞIRSAK kanser dokusunun ilerlemesinin ve yayılmasının engellenmesinde de çok önemli. Yeşil çay kateşinleri, kalınbağırsak kanseri hücrelerindeki büyüme faktörünü baskılıyorlar. ABD’de Tennessee Üniversitesi’nde yapılan ve 2008 yılında Gastroenterology adlı tıp dergisinde yayınlanan çalışmada, bunun hücresel ayrıntıları gösterildi ve şu yorum yapıldı: “Yeşil çay kateşinlerinin, kemoterapi ilaçları gibi yan etkileri yok ve kanser terapisinde, tümörün büyümesini ve metastazını engellemek için kullanılabilir!” Yeşil çayın ‘ İLAÇ’ olmasına belki daha çok var, ancak bu zararsız destekten tüm kanser hastaları emniyetle istifade edebilir, diye düşünüyorum.”(1)

Günümüzde yaşanan olumsuz beslenme ve yaşam şartları sonucu, artarak yükselen oranlarda beyin fonksiyon bozuklukları, hafıza ve algılama yetersizlikleri, ALZHEİMER ve DEMANS sağlıklı hayat standartlarını yıkıma uğratmaktadır. Bu olumsuzluklardan sakınabilmek için, kâinat eczahanesindeki mucize devalardan İlâhî bir ikram olarak faydalanmamız, karşılaşılabilecek olumsuzlukları ortadan kaldıracak veya asgarî seviyeye düşürecektir. Yeşil çayın beyin fonksiyonları üzerindeki etkilerinin “Deneysel olarak ortaya konulan bir özelliği ise, sinir hücrelerini hasarlara karşı koruyor. Yeşil çayın içerisinde bulunan BÜTİRİK ASİD’İN, beynin kelime hafıza kapasitesini arttırdığı ve 55 yaş üzeri bireylerde algılama yetersizliğini azalttığı, klinik olarak da gösterilmiş. Bilimsel ölçekte tasarlanan ve yürütülen klinik çalışmada, gönüllülerde zihinsel kapasitedeki değişimi değerlendirecek nöro-psikolojik testler uygulanmış. Yapılan değerlendirmelerde geliştirilen bu formülün, hafif algılama bozukluklarında yararlı olabileceği, gözler açık ve okuma durumunda beynin aktivitesini arttırdığı sonucuna varılmış.”(2)

İlâhî eczahane olarak yeryüzünü çeşitli nimetlerle donatıp, başta insan olmak üzere, bütün canlıların yardımına gönderen Cenab-ı Hakk (c.c.), sonsuz kudret ve ilmi ile gerekli olan bütün deva hazinelerini yeşil çay misali bitkiler, ecza deposu intizamıyla doldurulmuştur. Bütün bu nizam ve intizam içinde, ihtiyaç duyulacak olan bu devaların hazırlanmasını ve muhtaç canlıların yardımına gönderilmesini, kendi kendine meydana gelen faaliyet olduğunu düşünerek ve nimetleri görüp, perde arkasında nimetleri göndereni göremeyen, mana-i harfî penceresinden bakmayarak, ülfet ve gafletle bir tabiat hadisesi olarak değerlendiren insan, hak ve hakikat noktasından açıkça görülebilen ilim ve kudrete karşı kör, gönderilen sonsuz yardım ve hediyelere nankör durumuna düşmemesi, selim aklın ve insanlığın ulaşması gereken en olgun derecesidir.

SAĞLICAKLA KALIN.

Dipnotlar:

1- Dr. Elif GÜVELOĞLU, Kanser İyileşir, s.284, Hayykitap 2015

2- Prof. Dr. Erdem YEŞİLADA, İyileştiren Bitkiler, s.246, Hayykitap 2015

Okunma Sayısı: 57
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Altılı Masa dağılmaz

    İki eczaneden biri kapanmak üzere

    Canımızdan bezdik

    Çiftçi sayımız 700 bin azaldı

    Bu şartlarda ev almak hayal

    Süleyman Hilmi Tunahan dualarla yad ediliyor

    İlaç krizi

    Belçika büyük enerji krizine karşı yeni tedbirler almaya devam ediyor

    İsrail, Şam Havalimanı'na saldırdı iddiası

    Kırgızistan ile Tacikistan sınırında tehlikeli saatler: 81 Kırgız yaralandı

    Kırgızistan ile Tacikistan arasında çatışma: 24 kişi öldü

    'Ermenistan'ın provokasyonu normalleşme sürecine büyük bir darbedir'

    Çin'de ilk maymun çiçeği vakası gözlemlendi

    İtalya'daki ölü sayısı 10'a yükseldi

    Fransa'da kışın elektrik kesintileri olabilir

    Erzurum'un Çat ilçesinde deprem

    Taha Akgül'den bir dünya şampiyonu daha: 'Altın kemerle uyuyacağım'

    Kazandılar, ama okuyamıyorlar

    İfade özgürlüğü ve adil yargılanma hakkı tehdit altında

    İşimiz çok zor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kardeşliğin neresindeyiz?
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    6’lı Masanın altında Saray mı var!?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Misbah ERATİLLA

    Ali Osman Öztop ve Bediüzzaman
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Sözünde dur dünya!
    Cenk ÇALIK

    İhlâs ve nuraniyet
    Risale-i Nur'dan

    Memuriyet bir hizmetkârlıktır, tahakküm aleti değil
    Hüseyin ÇETİNSOY

    Bildiğini bilmek
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.