Sağlıklı hayat kaynağı: Yeşil çay (1)

Dünya hayatındaki imtihanı sürecinde, insanın hastalıklarla karşılaşması yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir.

Bu sıkıntıların aşılmasında, güçlü bir bağışıklık sistemi, en önemli desteklerden birisidir. Şafî-i Hakikî (c.c.), kudret ve rahmet hazinelerinden, zayıf ve muhtaç insanları rahmanî meyvelerle desteklediğinden, hastalıklarına sağlık ve afiyet kaynaklarını bol miktarda ihsan etmiştir. Koruyucu ve tedavi edici bu nimetlerden birisi de, yeterince faydalanılmayan yeşil çay mucizesidir.

Eski çağlardan beri bilinen yeşil çay, toplandıktan hemen sonra hiçbir işlem yapılmadan kurutulan yapraklarından elde edilmektedir. Bazı hastalıkları önlemeye ve tedavi etmeye yardımcı olan önemli antioksidanlardan olan KATEŞİN bakımından zengin bir kaynaktır. En önemli kateşinleri ihtiva eden yeşil çay, en yüksek SERBEST RADİKAL (vücudun zararlı atıkları) temizleme aktivitesine sahiptir. Bundan dolayı bazı araştırmacılar: “Yeşil çay bulunabildiği sürece, sağlıklı yaşama ümidi mevcuttur” demişlerdir. “Hastaya sağlık, tedavi ve şifa yolunu aydınlatır. LDL (zararlı) kolesterolü düşürerek, HDL (faydalı) kolesterol oranını yükselterek, kalp-damar fonksiyonlarını güçlendirir. Değişik kanserlere karşı organizmanın savunma sistemini güçlendirir. Böbrek fonksiyonlarını destekler. Yemeklerden sonra içilen bir bardak yeşil çay, şeker hastalarına fayda sağlar. Kilo kontrolünü, sağlıklı şekle yönlendirir. Sindirimi kolaylaştırarak, bağırsaklardaki gaz ve şişkinliği giderir. Sinir sistemini güçlendirir. VİRÜS ve bakterilere karşı etkilidir. Eklem romatizmasına, SESSİZ KATİL olarak bilinen yüksek tansiyonu ve kandaki şeker oranını dengeler. Aşırı içilmemesi şartıyla: yeşil çay nefsi dinlendirir. Beyin fonksiyonlarına huzur vererek, yorulan bedeni dinlendirir. Tembelliğe mani olur, düşünce merkezini uyarır. Yeşil çay, Allah’ın izniyle deva ve şifa kaynağıdır.” (1)

Yeşil çayın biokimyasal yapısında bulunan maddelerin ayrı ayrı belirtilmesi, uzun bir sıralamayı gerektireceğinden yalnız yüksek antioksidan ihtiva eden kateşin grubunun önemli rollerinden bir kısmını tanımamız, koruyucu ve tedavi edici fonksiyonlarının bilinmesine yol açacaktır. Organizmanın güçlendirilmesinde, yeşil çayda bulunan en önemli kateşinlerin, BEYİN ve KALP fonksiyonları başta olmak üzere doku, organ ve sistemlerin sağlıklı çalışmasına neden olacakları, artarak yapılan klinik ve laboratuvar araştırmalarıyla kanıtlanmaktadır.

Organizmanın bağışıklık sistemi desteğinde, öz savunmasının sağlanmasında önemli rol alan yeşil çay “Güçlü antioksidan, antienflamatuvar (yangı giderici), antimikrobik ve kanserle savaşan maddeler içerdiği için “FONKSİYONEL GIDA” kabul ediliyor. Üstelik, oluşmuş kanser hücrelerinin de üremelerini engelliyor. Yeşil çaydaki POLİFENOL bileşikler, kronik oksitleyici strese karşı da hücrelerimizi koruyor. Kronik oksitleyici stres, hücrelerimizin her gün defalarca maruz kaldığı bir durum ve eğer düzenli olarak bu durum önlenmezse, birçok kronik dejeneratif hastalığa ve kansere zemin hazırlıyor. Yeşil çayda bağışıklık güçlendirici etki var, üstelik hücre deneylerinde, birçok kanser hücresinin üremesini sınırladığı gösterildi. Yalnızca üremelerini sınırlamakla da kalmıyor, bazı bilimsel verilere göre kanser hücrelerinin kaynak aldığı dokuların derinliklerine inmesini, kendine yeni damar oluşturmasını ve uzak organlara dağılmasını (METASTAZ) da engelliyor.” (2)

SAĞLICAKLA KALIN.

Dipnotlar:

1) Dr. Müsfir el ZAHRANÎ, et-TEDAVİ vel-İLAC, s.220, Dar-et Tıybet-el Hadra 2010

2) Dr. Elif GÜVELOĞLU, Kanser İyileşir, s.276, Hayykitap 2015