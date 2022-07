Tıbb-ı Nebevî’den şifa kaynakları (2)

Rahmet-i ilahiyenin şifa kaynaklarından kudret eliyle çiçeklere yağdırılan nuranî zerrelerin, arılar vasıtasıyla mucize şeklinde toplatılarak, bal haline getirilmesi ve muntazam altıgenlerden meydana getirilen peteklerin doldurularak, yeni doğan bebekten, en yaşlı bir insanın ihtiyaçlarının karşılanması ne muazzam bir faaliyettir.

Kovan laboratuvarındaki akıl almaz sentezlerin mühendisliğini, küçücük bir arıya yüklemek de, son derece çarpık ve sağlıksız bir düşüncenin ürünü olabilir.

İlahî bir ilaç olarak bal ve içinde bulunan diğer şifa kaynağı maddelerin (polen, arı sütü, propolis vs.), insan sağlığına sağlayacağı desteklerin bilinmesi ve pratik uygulamalardan kolay olabilecekleri, yaşam tarzımızın içinde ön plâna almamızda, hastalıklardan korunma ve tedavi yönleriyle güçlü bir destek sağlanacağı unutulmamalıdır. Pratik uygulamalardan faydalı ve şifalı olabileceklerin bazılarını hafıza not defterimize almak, balın değerinin daha iyi anlaşılmasına vesile olacaktır.

“Ağız yaralarına, ciltte oluşan iltihaplı yaralara bal sürmek, bademcikler şiştiğinde ağızda bal tutmak faydalıdır. Bal, uykusuzluğun en iyi ilacıdır. Şekeri yüksek olan hastalar da, bir çay kaşığından başlamak şartıyla, her gün bir tatlı kaşığından, bir çorba kaşığına kadar bal tüketebilirler ve HAKİKİ BAL tedavisiyle bu hastalıktan kurtulabilirler. Bal, yemek ile birlikte uygulamak veya yemekten hemen sonra yenirse, tüm şifa özelliğini kaybederek, alerjik etki yapabilir. Bir çorba kaşığı bal, bir bardak elma suyu içinde eritilir ve her sabah aç karnına içilir. Özellikle KARACİĞER HASTALARI için çok faydalıdır. Ceviz yaprağı çay gibi demlenir ve süzülür. 40 dereceye kadar soğuduktan sonra bal eklenir. Her gün çay gibi içilirse, vücuda kuvvet ve canlılık verir.” (1)

Bal, şifalı özelliklerinden dolayı hazırlanabilecek birçok ilacın yapılışında, temel birleştirici fonksiyonuyla, ilaçların etki mekanizmalarını destekleyerek, tedaviyi hızlandırır. Kur’an-ı Kerim’in yüksek değerlendirmesiyle, insanlara şifa kaynağı olarak, Rabbimizin rahmet hazinelerinden hediye olarak gönderilen bal nimetinin değeri ve anlamı, şükür ve tefekkürümüz arttıkça deva özellikleri güçlenecektir. Bal ile hazırlanan tedavi desteklerinin sayısı, bilimsel araştırma ve uygulamalar arttıkça yükselmektedir. Özellikle zamanımızda artan değişik hastalıkların korunma ve tedavilerinde, güçlü destek sağlayan pratik bir karışımın hazırlanmasını isteyeceklerin dikkatine sunuyoruz. “10 tane limonun suyu, tahta havanda dövülmüş 10 baş sarımsak ve 1 kg. bal karıştırılarak cam kavanoza konur. Ağzı 3 kat pamuklu bezle kapatılır. Karanlık ve serin bir yerde 7 gün bekletilir. Sonra kavanozun kapağı kapatılarak, buzdolabında muhafaza edilir. Yıllarca saklanabilir, ne kadar uzun kalırsa o kadar kuvvetlenir. İlaç bitene kadar her gün aynı saatte aç karnına 4 çay kaşığı yutulur. Her kaşıkta hemen yutulmadan, ağızda dağılmasını sağlayacak şekilde eritmek gerekir. Çünkü önemli olan, ilacın mideye gitmesi değil, ağızdaki kılcal damarlar tarafından emilmesidir. Bu mükemmel ilacın, bu şekilde tüketilmesi KALP ve BEYİN DAMARLARINI temizleyerek açar. İçilerek tüketildiğinde ise, MİDE ve 12 parmak bağırsağı ülserine, midedeki Halikobakter Pylori enfeksiyonuna son verir. Ayrıca 40 yaşın üzerindekiler her türlü hastalıkta bu ilacı kullanabilirler. Limon yerine ev sirkesi de kullanılabilir.” (2)

SAĞLICAKLA KALIN.

