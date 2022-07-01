"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 TEMMUZ 2022 CUMA - YIL: 53

Tıbb-ı Nebevî’den şifa kaynakları (2)

Feyzullah ERGÜN
01 Temmuz 2022, Cuma
Rahmet-i ilahiyenin şifa kaynaklarından kudret eliyle çiçeklere yağdırılan nuranî zerrelerin, arılar vasıtasıyla mucize şeklinde toplatılarak, bal haline getirilmesi ve muntazam altıgenlerden meydana getirilen peteklerin doldurularak, yeni doğan bebekten, en yaşlı bir insanın ihtiyaçlarının karşılanması ne muazzam bir faaliyettir.

Kovan laboratuvarındaki akıl almaz sentezlerin mühendisliğini, küçücük bir arıya yüklemek de, son derece çarpık ve sağlıksız bir düşüncenin ürünü olabilir.

İlahî bir ilaç olarak bal ve içinde bulunan diğer şifa kaynağı maddelerin (polen, arı sütü, propolis vs.), insan sağlığına sağlayacağı desteklerin bilinmesi ve pratik uygulamalardan kolay olabilecekleri, yaşam tarzımızın içinde ön plâna almamızda, hastalıklardan korunma ve tedavi yönleriyle güçlü bir destek sağlanacağı unutulmamalıdır. Pratik uygulamalardan faydalı ve şifalı olabileceklerin bazılarını hafıza not defterimize almak, balın değerinin daha iyi anlaşılmasına vesile olacaktır.

“Ağız yaralarına, ciltte oluşan iltihaplı yaralara bal sürmek, bademcikler şiştiğinde ağızda bal tutmak faydalıdır. Bal, uykusuzluğun en iyi ilacıdır. Şekeri yüksek olan hastalar da, bir çay kaşığından başlamak şartıyla, her gün bir tatlı kaşığından, bir çorba kaşığına kadar bal tüketebilirler ve HAKİKİ BAL tedavisiyle bu hastalıktan kurtulabilirler. Bal, yemek ile birlikte uygulamak veya yemekten hemen sonra yenirse, tüm şifa özelliğini kaybederek, alerjik etki yapabilir. Bir çorba kaşığı bal, bir bardak elma suyu içinde eritilir ve her sabah aç karnına içilir. Özellikle KARACİĞER HASTALARI için çok faydalıdır. Ceviz yaprağı çay gibi demlenir ve süzülür. 40 dereceye kadar soğuduktan sonra bal eklenir. Her gün çay gibi içilirse, vücuda kuvvet ve canlılık verir.” (1)

Bal, şifalı özelliklerinden dolayı hazırlanabilecek birçok ilacın yapılışında, temel birleştirici fonksiyonuyla, ilaçların etki mekanizmalarını destekleyerek, tedaviyi hızlandırır. Kur’an-ı Kerim’in yüksek değerlendirmesiyle, insanlara şifa kaynağı olarak, Rabbimizin rahmet hazinelerinden hediye olarak gönderilen bal nimetinin değeri ve anlamı, şükür ve tefekkürümüz arttıkça deva özellikleri güçlenecektir. Bal ile hazırlanan tedavi desteklerinin sayısı, bilimsel araştırma ve uygulamalar arttıkça yükselmektedir. Özellikle zamanımızda artan değişik hastalıkların korunma ve tedavilerinde, güçlü destek sağlayan pratik bir karışımın hazırlanmasını isteyeceklerin dikkatine sunuyoruz. “10 tane limonun suyu, tahta havanda dövülmüş 10 baş sarımsak ve 1 kg. bal karıştırılarak cam kavanoza konur. Ağzı 3 kat pamuklu bezle kapatılır. Karanlık ve serin bir yerde 7 gün bekletilir. Sonra kavanozun kapağı kapatılarak, buzdolabında muhafaza edilir. Yıllarca saklanabilir, ne kadar uzun kalırsa o kadar kuvvetlenir. İlaç bitene kadar her gün aynı saatte aç karnına 4 çay kaşığı yutulur. Her kaşıkta hemen yutulmadan, ağızda dağılmasını sağlayacak şekilde eritmek gerekir. Çünkü önemli olan, ilacın mideye gitmesi değil, ağızdaki kılcal damarlar tarafından emilmesidir. Bu mükemmel ilacın, bu şekilde tüketilmesi KALP ve BEYİN DAMARLARINI temizleyerek açar. İçilerek tüketildiğinde ise, MİDE ve 12 parmak bağırsağı ülserine, midedeki Halikobakter Pylori enfeksiyonuna son verir. Ayrıca 40 yaşın üzerindekiler her türlü hastalıkta bu ilacı kullanabilirler. Limon yerine ev sirkesi de kullanılabilir.” (2)

SAĞLICAKLA KALIN.

Dipnotlar:

1) Dr. Aidin SALİH, Gerçek Tıp, s.61, Sade Hayat Yayınları 2015

2) Age. s.63

Okunma Sayısı: 358
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sandık görünsün düzelme başlar

    Maymun çiçeği virüsüyle ilgili Prof. Dr. Azap'tan açıklama

    AB'den Yunanistan'a bir uyarı daha

    Ukrayna: Rusya'nın açıklaması 'yalan'
    📷

    Kabe'nin minik Hacı adayları

    Ankara'daki su baskınında bir kişi öldü, bir kişi kayıp

    Rusya: 6 binden fazla Ukraynalı asker esir alındı
    📷

    Yurt dışı kurban kayıtları başladı

    Rusya: NATO'nun faaliyetlerinden ciddi endişe duyuyoruz

    'Türkiye, terör eylemleri yüzünden ağır bedel ödedi, Türkiye'nin terörizme ilişkin haklı gerekçeleri var'

    Türkiye'ye F-16 satışı ile ilgili Biden'dan açıklama

    Gıda krizinin çözümü agroekolojik tarımda

    Stoltenberg: Son 10 yılın en büyük küresel kriziyle karşı karşıyayız

    NATO, İsveç ve Finlandiya ile 9. kez genişlemiş olacak

    Yeni hız sınırı uygulaması başlıyor

    Hacizli taşınmazlarda yüzde 168 artış

    Sansür kanunu Ekim’e kaldı

    2023 hedefleri hayal oldu

    Dış ticaret açığı yüzde 155,2’e yükseldi

    Şeker zammı tatlıcıyı da vurdu

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Yurt dışı kurban kayıtları başladı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Önce demokrasi, sonra parti yarışı
    Risale-i Nur'dan

    Bu on gecenin büyük kıymeti var
    Genel

    Sandık görünsün düzelme başlar
    Feyzullah ERGÜN

    Tıbb-ı Nebevî’den şifa kaynakları (2)
    Süleyman KÖSMENE

    Sevdiğimizle haşrolmaya hazır mıyız?
    Furkan Alyakut

    Geç gelen adalet adalet değildir
    📷
    Genel

    Kabe'nin minik Hacı adayları
    Cevher İLHAN

    NATO çarkı ve tavizi
    Faruk ÇAKIR

    Ders alınır mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.