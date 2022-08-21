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21 AĞUSTOS 2022 PAZAR - YIL: 53

Tıbb-ı Nebevî’den şifa kaynakları - 8

Feyzullah ERGÜN
21 Ağustos 2022, Pazar
Sirkenin insan vücuduna zararı var mı? Hayır!

O zaman neden bu bilimsel verilerden faydalanmayıp, bedenimizdeki olası bir riski azaltmayalım? Ne kadar dikkat edersek edelim, bir şekilde yiyeceklerle birlikte KANSEROJEN kimyasallara maruz kalıyoruz ve bunun sirke gibi zararsız bir madde ile bir miktar da olsa, önleyebiliyor olmak BÜYÜK ŞANS…” (1)

Hayatlarını sağlıklı yaşam kurallarına uygun düzenlemek isteyenlerin vazgeçemeyecekleri, mucize şifa kaynağı ve bağışıklık sistemini destekleyen sirke nimetidir. Sirkenin en faydalı ve makbul olanı, özellikle hurma, elma, üzüm gibi meyvelerden evde yapılacak, kimyasal maddeler karıştırılmamış organik sirkedir. “Metabolizmayı güçlendiren ve enerjiyi arttıran elma sirkesi, özellikle yaşlılar için faydalıdır. Sirke, sindirime yardım eder, trombosit üretimini normalleştirir, kanı inceltir, kansızlığı giderir, adet düzenler, damarları açar ve sinirleri rahatlatır. EGZAMA, uçuk ve sedefe sürmek iyileşmeyi sağlar. Sirke buharı ile buğu yapmak, sinüsleri açar. Ilık olarak yudumlamak, kronik öksürüğü hafifletir, her türlü zehirlenmeye iyi gelir. Suya sirke katmak da, her tür suyu arındırır. Elma ve üzüm sirkesi, limon suyu yerine geçer. Doğal elma ve üzüm sirkesi, PETROL ÜRÜNÜ yapay sirke asidiyle (Market sirkesi) karıştırılmamalıdır. Sirke asidi (sirke ruhu) ağır zehirdir, tüm organları ve sistemleri tahrip eder. Ayrıca sirke, bulaşık makinasında parlatıcı, çamaşır makinasında yumuşatıcı olarak ev temizliğinde kullanılabilir.” (2)

Sağlığın korunmasında ve hastalıkların tedavi edilmesinde, sirkenin etkili desteklerine zamanımız şartlarında, daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Ağır ve zor şartlarda çalışıp, aşırı yorulan insanların dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak, çok önem kazandığından, burada da sirkeye etkili bir rol düşmektedir. Yorgunluk sonucu artan ADALE KRAMPLARINI dinlendirip, geçirmek için: “Bir fincan sirkenin içine, bir fincan bal konur. Bir fincan da sıcak su ilave edilir. İyice karıştırılıp, sıcak sıcak içilir ve haftada 2-3 defa tekrarlanırsa, kramp seyrekleşir ve gelmez olur. Yeniden gelirse, aynı kür tekrarlanır. Umumiyetle bir kür kafi gelir.” (3)

Sirke nimetinin oluşum mekanizması, mikroskobik canlıların, Emr-i İlâhî ile ŞAFÎ, HAKÎM, KUDDÛS esmâ’larına uygun formülle gerçekleştirerek, insanların yardımına gönderilen ilaç gıdalardandır. Küçük bir cam kavanozda gerçekleşen bu faaliyetin, bu mikro-organizmaların sanatkârlığına verilmesinin, akl-ı selimin kabul edemeyeceği bir çalışma olarak bilinmesinden sonra, Şafî-i Hakiki’nin (c.c.), bu canlıları da hayırlı ve faydalı olan sirke imalatında istihdam ettiğini, hayret ve ibretle gözlemleyebilmek, mikro alemlerin sanatkârını (c.c.) tefekkürle, marifetullah yolunda bir adım ilerleyebilmek, kalbe ve ruha manevî ilaç olacağı gibi, sünnet-i seniye’yi hayatımıza uygulamanın lezzetini de, sevdiklerimizle paylaşmış olacağız.

SAĞLICAKLA KALIN.

Dipnotlar:

1) Dr. Elif GÜVELOĞLU, Kanser İyileşir, s.262, Hayykitap 2015

2) Dr. Aidin SALİH, Gerçek Tıp, s.104, Sade Hayat Yayınları 2015

3) Tahsin PALAZ, Şifa Reçeteleri, s.357, Hikmet Neşriyat 2001

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