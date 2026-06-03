Demokrasi baharı

Türk demokrasi tarihinin takvimleri 14 Mayıs 1950’yi gösterdiğinde, Anadolu’nun tozlu yollarından yayılan bir fısıltı, Ankara’nın koridorlarında gür bir sese dönüşmüştü. “Yeter! Söz Milletindir!” Bu cümle, sadece bir seçim sloganı değil; tarladaki çiftçiden kasabadaki esnafa kadar her ferdin, milletin kendi evinde, kendi mukaddesatına ve geleceğine sahip çıkma iradesinin ilanıydı.

Demokrat Parti’nin sopalı seçimlerden sonra gerçekleştirdiği bu beyaz ihtilali, Türk milletinin kendi devletine sahip çıktığı, hiyerarşinin yerini hizmete bıraktığı müstesna bir dönemin kapılarını aralamıştı.

1950’lerin en büyük başarısı, devlet için halk anlayışını yıkarak yerine hürriyet ihtilâli ile sözü halka bırakma felsefesini inşa etmesidir. Adnan Menderes, Celal Bayar ve yol arkadaşlarının öncülüğünde başlayan bu süreçte, devlet ilk kez vatandaşının ayağına gitmiş, köylünün sofrasına oturmuş ve derdiyle dertlenmiştir. Bu dönemde Anadolu, âdeta dev bir şantiyeye dönüşmüştür. Binlerce kilometrelik karayolu ağı ile şehirler birbirine bağlanırken, sadece yollar değil; gönüller de birleşmiştir. Köylü, asırlardır hasretini çektiği traktöre kavuşmuş; toprak bereketlenmiş, üretim katlanarak artmıştır. Barajların temelleri bu dönemde atılmış, elektriğin aydınlığı Anadolu’nun en ücra köşelerine hürriyetin ışığıyla birlikte taşınmıştır.

Demokrat Parti döneminin müspet etkileri sadece iktisadî alanla sınırlı kalmamış, manevî bir ihyayı da beraberinde getirmiştir. İktidara gelinir gelinmez atılan ilk adımlardan biri olan Arapça ezan yasağının kaldırılması, millet ile devlet arasındaki en büyük kırgınlıklardan birini tedavi etmiştir. 16 Haziran 1950’de minarelerden yeniden yükselen aslına uygun ezan sesi, Anadolu insanı için bir bayram havası oluşturmuş vicdan hürriyetinin teminat altına alındığının en gür kanıtı olmuştur. Devlet, kendi insanının inancıyla ve kültürel değerleriyle barışmış bu barış ortamı toplumsal huzuru da beraberinde getirmiştir.

Dış politikada ise Türkiye, tarihinin en itibarlı ve stratejik dönemlerinden birini yaşamıştır. İkinci Dünya Savaşı’nın yorgun dünyasında Türkiye, hür dünya ittifakının vazgeçilmez bir kalesi haline gelmiştir. Kore’de sergilenen eşsiz kahramanlık, Türk askerinin cesaretini dünyaya bir kez daha kanıtlarken; 1952’de gelen NATO üyeliği ülkemizin güvenliğini uluslararası bir zırha büründürmüştür. Menderes hükümetleri, Türkiye’yi sadece bölgesel güç değil, küresel kararlarda masada oturan, sözü dinlenen, vizyon sahibi bir aktör konumuna yükseltmiştir. Batı ile kurulan bu güçlü entegrasyon, teknolojik ve askerî modernleşmenin de itici gücü olmuştur.

Bu on yıllık süreç, Anadolu’nun prangalarından kurtularak, büyük ve güçlü Türkiye idealine doğru şahlanışa geçtiği önemli bir kalkınma dönemidir. İnsanımız ilk kez bu kadar yoğun bir şekilde refahla tanışmış, sınıf farkları azalmış ve millî irade kavramı siyasetin sarsılmaz temeli haline gelmiştir. Bugünün modern Türkiye’sinin sanayi tesislerinde, otoyollarında ve demokratik geleneklerinde 1950 ruhunun imzası vardır.

1950’de başlayan bu büyük yürüyüş, Anadolu insanının kendine olan güvenini tazelemiş ve ona modern dünyada onurlu bir yer bahşetmiştir. Demokrat Parti’nin attığı bu tohumlar, bugün hâlâ meyve vermeye devam eden koca bir çınar gibi demokrasimizi gölgelendirmektedir. 1950 baharı, hürriyetin, bereketin ve milletin devletle kucaklaşmasının sonsuz hikâyesidir. Hürriyet baharının tekrar gelmesi ümidiyle...

