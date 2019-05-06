Altı aylık çalışmayla ortaya çıktı...

Dünyada alanında bilinen sayılı sanatçılardan Necati Korkmaz, 6 aylık çalışmayla, örümcek kılı kullanarak incir çekirdeğine İhlas suresini yazdı.

Kuşadası Belediyesi Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sanat Merkezi ve Sergi Alanı'nda, Korkmaz'a ait, sadece büyüteç ya da mikroskopla görülebilen 40 eser sergileniyor.

Ziyaretçiler, saç teline yazılmış besmele, incir çekirdeğinden yapılan tespihe yazılı Allah'ın 99 ismi ile yazma eserleri görme fırsatı buluyor.

Farklı alanlarda çalışmalarını sürdüren Korkmaz, bu kez de incir çekirdeğine sadece mikroskopla görülebilen İhlas suresini yazdı. Son rötuşları tamamlanan eser, gelecek haftadan itibaren ziyarete açılacak.

Necati Korkmaz, yaptığı açıklamada, müzede 30 yıl emek vererek sabırla hazırladığı eserlerin yer aldığını, birçoğunun "dünyada tek" olduğunu ifade etti.

Hat sanatçısı Seyyid Kasım Gubari'nin 400 yıl önce pirinç tanesine İhlas suresini yazdığını anlatan Korkmaz, buradan yola çıkarak aynı sureyi bu kez daha küçük olan incir çekirdeğine yazmaya karar verdiğini söyledi.

Örümcek kılıyla yazdı, arı iğnesiyle rötuşladı

İhlas suresini incir çekirdeğine sığdırmanın gururunu yaşadığını dile getiren Korkmaz, "6 ay uğraştım ve incir çekirdeğine sureyi sığdırdım. Bu çalışma, dünyada şu ana kadarki en küçük hat yazması oldu." dedi.

Korkmaz, yaptıklarının "tasavvufta bir şeye kendini adamanın örneği olduğunu" belirterek, "Küçük objeler kullanmamızın amacı şu, bir şey bir amaç için, sevgi için, yaradan için yapılıyorsa, ne kadar küçük olursa o kadar makbul oluyor. Tasavvufta bu çok önemli. Kendinizi bir şeye adıyorsunuz. Biz de yazabildiğimiz, yani en maharet gösterebileceğimiz bir obje arayışında oluyoruz." diye konuştu.

"Sabır ve aşkla gece gündüz bu işle uğraşıyorum." ifadesini kullanan Korkmaz, şunları kaydetti:

"Fırça olarak piyasa fırçalarını kullanamıyorsunuz. Kullandığım fırça, 0,02 milimetre boyutundaki bir örümcek kılı. Yani tek bir kılla yazdık. Kenarındaki hataları da bir arının iğnesini kullanarak düzelttik. 6 ay içinde yüzlerce kez bozuldu yazımız. Tekrar denedik sabırla, sebat ettik."

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RİSALE-İ NUR'DAN TEFEKKÜR PENCERESİ...

İncir ve zeytin ile ilgili tefekkür vakti...

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Risale-i Nur'dan Mektubat isimli eserden 29. Mektubun 1. Kısmının 2. Nüktesinde Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursi Cenab-ı Hak kur’ân’da çok şeylere kasem(yemin) etmesine ilişkin izahlarda bulunuyor.

Yemin olsun incire ve zeytine. (Tîn Suresi: 1.) ayetinde vurgulanan incir ve zeytinin yaratılışındaki önem ve hikmetlere dikkat çekiyor ve özellikle de çekirdeklerde ağacı tüm programının genetik kodlarının yazılmasına vurgu yaparak ''...İncirin hilkati, zerre gibi bir çekirdekte koca incir ağacının cihazatını saklayıp derç etmek gibi bir harika mu’cize-i kudreti gösterdiği gibi, taamında, menfaatinde ve ekser meyvelere muhalif olarak devamında ve daha sair menafiindeki nimet-i İlâhiyeyi kasem ile hatıra getiriyor.'' ifadelerini kullanarak tefekkür dünyamıza yeni pencereler açıyor.

Risale-i Nur'dan Mektubat isimli eserden 29. Mektubun 1. Kısmının 2. Nüktesinden bir bölüm:

''...Ve hakeza, her bir mevkiin, ayrı ayrı nüktesi ve faydası vardır. Vakit müsait olmadığı için, yalnız icmalen (3) وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ Yemin olsun incire ve zeytine. (Tîn Suresi: 1.) kasemindeki çok nüktelerinden bir nükteye işaret edeceğiz.

Şöyle ki: Cenab-ı Hak, tîn ve zeytin ile kasem vasıtasıyla azamet-i kudretini ve kemal-i rahmetini ve büyük nimetlerini ihtar ederek, esfel-i safilîn tarafına giden insanın yüzünü o taraftan çevirip, şükür ve fikir ve iman ve amel-i salih ile, tâ âlâyıilliyyine kadar terakkiyat-ı maneviyeye mazhar olabilmesine işaret ediyor. nimetler içinde tîn ve zeytinin tahsisinin sebebi, o iki meyvenin çok mübarek ve nafi olması ve hilkatlerinde de, medar-ı dikkat ve nimet çok şeyler bulunmasıdır.

Çünkü, hayat-ı içtimaiye ve ticariye ve tenviriye ve gıda-i insaniye için zeytin en büyük bir esas teşkil ettiği gibi; incirin hilkati, zerre gibi bir çekirdekte koca incir ağacının cihazatını saklayıp derç etmek gibi bir harika mu’cize-i kudreti gösterdiği gibi, taamında, menfaatinde ve ekser meyvelere muhalif olarak devamında ve daha sair menafiindeki nimet-i İlâhiyeyi kasem ile hatıra getiriyor. Buna mukabil, insanı iman ve amel-i salihe çıkarmak ve esfel-i safilîne düşürmemek için bir ders veriyor.

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https://www.yeniasya.com.tr/risaleinur/mektubat/#662

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Yazarlarımızdan Raşit Yücel'in yazısından bir bölüm:

''İncir çekirdeği” deyip geçmeyelim. O bir çekirdek… İlk başlangıç. İlk özet.

İncir ağacının koca dalları onda saklı.

Yaprakları onun programında…

Her mevcudun bir çekirdeği var.

İnsan da öyle..''

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İncir çekirdeği

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