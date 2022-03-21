Bursa'da Bediüzzaman coşkusu

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin vefat yıldönümü münasebetiyle düzenlenen mevlid programı dün Bursa’da gerçekleştirildi.

Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin vefat yıldönümü vesilesiyle düzenlenen Mevlid programı, dün Bursa’daki Ulu Cami’de gerçekleştirildi.

Şehirde Bediüzzaman esintisi meydana getiren etkinlik, kalabalık bir katılım ile gerçekleştirildi. Çevre il ve ilçelerden mevlide iştirak dikkat çekti. Otobüsler ile katılım sağlayan davetliler, Bursa Ulu Caminin gölgesinde birbiriyle sohbet etme fırsatı bulurken hasretle kucaklaştılar.

BU SENENİN İLK MEVLİDİ

Programa komşu illerle birlikte yurdun farklı köşelerinden de iştirak olduğu görüldü. Mevlid programı sosyal medya hesaplarından da naklen yayınlandı. Bursa Yeni Asya Derneği idarecileri, “Bediüzzaman gibi büyük bir İslam âlimi anmak adına mevlid okumak gerçekten çok önemli vazife” şeklinde açıklama yaptılar.

DUALARDA BULUŞMAK

Yoğun bir katılım ile huzur içinde gerçekleştirilen Bursa Bediüzzaman Mevlidi, ikindi namazını müteakip sona erdi. İnsanların birbiriyle tanışma, hasret giderme ve tesanüdüne vesile olan Bediüzzaman’a ve diğer talebelerine dualar edildi. Ulu Cami dışında Yeni Asya Neşriyat kitap satış reyonu da hizmet verdi.

Bursa - Yeni Asya