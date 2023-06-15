Doğu Karadeniz pikniğinde buluştular

Yeni Asya okuyucularının iştirak ettiği Doğu Karadeniz Bölge Okuma Programı ve Bölge Pikniği Trabzon'da yapıldı. İki gün süren okuma programına katılanlar, program boyunca Risale-i Nur eserlerinden özel okumaların yanında, verilen seminerlere de iştirak etti.

HABER: SEYHAN ŞENTÜRK Yeni Asya okuyucularının iştirak ettiği Doğu Karadeniz Bölge Okuma Programı ve Bölge Pikniği Trabzon'da yapıldı. İki gün süren okuma programına katılanlar, program boyunca Risale-i Nur eserlerinden özel okumaların yanında, verilen seminerlere de iştirak etti. Programda son gün bölge illerinden Yeni Asya okuyucularının da iştirakiyle Doğu Karadeniz Bölge Pikniği yapıldı. Trabzon'un turistik bölgelerinden olan Mağmat Boğazı'ndaki Aygören Tesislerinde bir araya gelen okuyucularımız tanışıp sohbet ettiler. Piknikteki programda, gazetemiz yazarlarından Prof. Dr. Ahmet Battal, Risale-i Nur Külliyatından "Meyvenin Dördüncü Meselesi"ni izah eden kısa bir sunum yaptı. Mütedeyyin insanların cemaatle namazı terk edip 'radyo dinlemeye' koşmaları üzerine Bediüzzaman'ın o gün revaçta olan 'savaş haberleri'ne ilgi göstermediğini hatırlatan Ahmet Battal, "Artık akıllı telefonlar çocuklarımızın 'altıncı parmağı' haline gelmiştir. Bu sayede en geniş daire olan ve en az ilgi duymamız gereken dünya. Herkesin başını kaldırdığında ilk gördüğü daire haline gelmiştir. Bunun farkına varalım ve çocuklarımızla ilgilenerek 'akıllı telefon'un cazibesinde korumaya çalışalım" dedi. Program, piknik yemeği ve ikindi namazlarının kılınmasıyla sona erdi.

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