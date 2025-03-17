Eski-yeni yönetim kurulu üyelerimiz Ankara'da toplandı

Yeni Asya Gazetesi'nin üçüncü istişare toplantısı Ankara’da gerçekleşti. Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik, 2024'ün yayıncılıkta en fazla çeşitliliğe ulaşılan yıl olduğunu söyledi.

Yeni Asya Gazetesi'nin geleneksel hâle gelen istişare toplantılarının üçüncüsü geniş katılımla Ankara’da gerçekleşti.

Yönetim kurulu eski ve yeni üyeleri, bölge sekreterleri, Yeni Asya AŞ Genel Müdürü ve Yeni Asya TV Koordinatörü toplantıya katılan isimler arasındaydı.

Daha önce Ekim ayında yapılan ikinci toplantının ardından düzenlenen bu buluşmada, yayıncılıktan dijitalleşmeye, içtimai meselelerden birlik ve beraberliğe kadar birçok önemli konu ele alındı.

Yeni Asya Yönetim Kurulu Sekreteri Mehmet Pekel’in İhlas Risalesi’nden bir bölüm okuyarak başlattığı toplantının açılış konuşmasını Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik yaptı.

"2024, yayıncılıkta en fazla çeşitliliğe ulaştığımız yıl oldu"

Yeni külliyat çalışması okuyucularla buluşacak

Yayıncılık faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Atik, Risale-i Nur Külliyatı neşrinde sekiz farklı çeşide ulaşıldığını, gençlere yönelik hazırlanan yeni külliyat çalışmasının ise bu ay sonunda okuyucularla buluşacağını ifade ederek şunları söyledi:

“İlk kez satışa sunduğumuz Fihrist ve Siracunnur risaleleri büyük ilgi gördü. ‘Asar-ı Bediyye ve Müdafaalar’ risaleleri ise çok yakında sizlerle buluşacak.

Risale-i Nurla birlikte Cevşen basımında da çeşitliliğimizi arttırdık. En son bastığımız büyük boy Cevşen ile birlikte her kesime hitap eden bir yayıncılık anlayışı ortaya koyduk. Ayrıca bu eserin basımında okunurluğu kolay yeni bir bilgisayar hattı tercih ettik. Rağbet gören çalışmalarımızdan Risale-i Nur atıflı Kur’ân-ı Kerim mealinin ise ilk baskısı tükendi, ikinci baskısı satışa sunuldu. Meallerimizi farklı kalite ve ebat seçenekleriyle piyasaya sürmeye devam ediyoruz. Hizb’ül Kur’an ve Münacatü’l-Kur’ân çalışmalarını ise yeni bilgisayar hattı ve cilt tasarımıyla Ramazana yetiştirme gayretlerimiz sürüyor.”

Yeni Asya TV’de güzel gelişmeler olacak

Çocuk yayınları konusunda önemli adımlar attıklarını vurgulayan Atik, "Bu alanda çeşitliliği arttırdık ve daha da güçlendirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

2024 yılının yayıncılık açısından en fazla eserin okuyucuyla buluştuğu yıl olduğunu belirten Atik, "Süreç boyunca 100’ü aşkın eseri yayınladık" dedi.

Gazetede 21 Şubat'ta yapılan sayfa ve logo tasarım değişikliğinin büyük ilgi gördüğünü hatırlatan Atik, "Dergi boyutlarında yaptığımız değişiklikte de olumlu geri dönüşler aldık. Yayın faaliyetlerimizin bir diğer kolu olan Yeni Asya TV’de ise güzel gelişmeler bizi bekliyor. Çalışmalar son sürat devam ediyor. Abonelik ve izlenme açısından YouTube’un algoritmasına uygun bir seyir izliyoruz. Öne çıkma oranlarımız gayet iyi seviyede" ifadelerini kullandı.

Çocuk yayınları yelpazesi genişletilmeli

Toplantı katılımcıların tavsiye ve teklifleriyle devam etti. Toplantıda konuşan Ahmet Özdemir, düzenlenen fuarların büyük ilgi gördüğünü ancak çocuk yayınları yelpazesinin daha da genişletilmesi gerektiğini vurguladı. "Kur’ân hattıyla yazılmış bir külliyatı basmamız gerekiyor" diyen Özdemir, ayrıca gazete ve şiir alanında bir makale yarışması düzenlenebileceğini ifade etti.

Hafızamızı korumalıyız

Yönetim Kurulunun yaptığı çalışmaları desteklediklerini belirten Yönetim Kurulu eski üyesi Nureddin Abut ise, "Ancak daha stratejik adımlar bekliyoruz. Mesela Rusya- Ukrayna savaşı ya da Ortadoğu’daki gelişmelerin Risale-i Nur perspektifinden değerlendirilmesi için kapsamlı yazılar kaleme alınmalı ve günceli içtimai ve siyasi ölçüler nazara alınarak değerlendirecek programlar yapılmalı" dedi. Risale-i Nur’un halk ve devlet nezdinde yol gösterici bir misyon taşıması gerektiğini vurgulayan Abut, "Bu toplantılar gayet verimli bir şekilde sürüyor, artık bu çalışmaların meyve vermesi lazım" ifadelerini kullandı.

Dijital yayıncılığın önemine de değinen Abut, "Risale-i Nur toplumun tüm kesimlerine nasıl taşınmalı? Mahallelerden teklifler üretmeliyiz. Yayıncılık yapanlar olarak daha isabetli düşünmek zorundayız" dedi. Arşivciliğin de ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek, "Hafızamızı korumalıyız" diye konuştu.

Uhuvveti güçlendirmeliyiz

Cemaatin birlik ve beraberliğinin korunmasının önemine dikkat çeken Yönetim Kurulu eski üyesi Hayrettin Huyut, "Risale-i Nur’un ölçüleri hayatımıza ne kadar yansırsa, bu hakikatler o kadar geniş alanlara yayılır. Farklı düşünceler zenginliğimizdir. Hoşgörü ve müsamaha, cemaatimizin temelidir. Bunun dışındaki her adım, İttihad-ı İslam’a zarar verir" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli ağabeylerden istifade edilmeli

Nur hizmetlerinde emekliliğin olmadığını vurgulayan Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Bulut, "12 Eylül öncesi Nurculuk ile sonrası arasındaki bakış farkı büyük. 80 öncesi açık ve dinamik hizmet anlayışını tekrar yakalamamız gerekiyor. Bugün burada bulunan herkeste birkaç on senelik tecrübe var. Bize düşen bunu kaybetmemek için sıkı sıkıya birbirimize tutunmak. Eskiden bir Nur talebesi bir yere gittiğinde hareketlenirdi. Bunu tekrar ihya etmeli önündeki maddi ve manevî engelleri kaldırmalıyız. Her meselemizi müzakere edecek, tartışacak, konuşacak, değerlendirecek müzakere zeminlerini arttırmalı, muhabbet iklimini genişletmeliyiz” dedi.

"Yeni Asya TV’yi profesyonel zemine taşımalıyız"

Yeni Asya TV’nin daha profesyonel bir zemine oturtulması gerektiğini söyleyen Yönetim Kurulu eski üyesi Bilal Sürücü ise "Profesyonel kadromuzu ve yayın yelpazemizi hızla genişletmeliyiz. ‘İlim-Teknik’ serisinin toplumda gördüğü ilginin aynısını, aynı profesyonellikle Yeni Asya TV için de düşünmeli ve çalışmalarımızı bu çerçevede yoğunlaştırmalıyız" dedi.

Şahıs merkezli hizmetlerden kaçınmalıyız

Son olarak söz alan Yönetim Kurulu eski üyesi Mehmet Kovancı ise “Bediüzzaman Hazretleri bize şahıs yerine şahs-ı manevî merkezli bir hizmet anlayışı bırakmıştır. Çünkü şahısların dehası ne kadar yüksek olursa olsun, Süfyanizmin şahs-ı manevisi karşısında mağlup olabilir. Şahs-ı manevi anlayışından uzaklaşıp şahısçılığa kaydıkça, sözlerimize ve fiillerimize hissiyat hâkim olmaya başlar. Yapıcı eleştirilere tahammül azalır, küçük meseleler büyük krizlere dönüşebilir. Bu nedenle, hizmet anlayışımızı güçlendirmek için her söz ve fiilimizi Risale-i Nur ölçüleriyle değerlendirmeliyiz. Nezih, nazik ve kavl-i leyyin esaslarına dayanan şahs-ı manevî merkezli meşveretler, daha sağlıklı ve isabetli kararlara vesile olacaktır” dedi.

Toplantı, karşılıklı değerlendirmeler ve gelecek dönem projeleri üzerine yapılan istişarelerin ardından sona erdi.

Haber: Yasir ÖZER