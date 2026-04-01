Kocaeli’de gönüller buluştu

İZMİT - SÜLEYMAN ALP ÖZCAN

FOTOĞRAFLAR: YASİN ÖĞÜT

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin vefatının 66. yıl dönümü münasebetiyle Yeni Asya İzmit Temsilciliği tarafından düzenlenen anma programı, kalplerde derin izler bıraktı. “Küresel Vicdan, İnsaniyet ve Demokrasi” temasının işlendiği panel, çevre il ve ilçelerden gelen yüzlerce gönül dostunun iştirakiyle gerçekleşti. Hanımlar kendileri için ayrılan bölümde yer alırken, çocuklar da bu mânâlı atmosfere ortak oldu.

Programa başta Kocaeli ve ilçeleri olmak üzere Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir, Eskişehir, Yalova ve Sakarya’dan misafirler iştirak ederken, Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik ile yönetim kurulu üyelerinden Mehmet Pekel ve Orhan Kaşlıoğlu da hazır bulundu.

Programın sunuculuğunu Süleyman Alp Özcan üstlenirken, gecenin manevî perdesi Abdurrahim Peker tarafından okunan Kur’ân-ı Kerîm tilavetiyle açıldı.

Salonun dolu olduğu program, özellikle gençlerin Üstadın davasının nesilden nesle nasıl bir aşkla taşındığını bir kez daha gözler önüne serdi.

İzzet Atik: Bediüzzaman’ın mirası vicdan merkezli bir yaklaşımdır

Açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik, salondaki heyecanı selâmlayarak şunları kaydetti: “Peygamberler tarih boyunca insanlığa doğru yolu göstermek için gönderilmiş, bu kutlu zincir Hz. Muhammed (asm) ile tamamlanmıştır. Onun mesajını bizzat yaşayarak örnek olması en büyük mucizesidir. Bu çerçevede, Bediüzzaman Said Nursî’nin insanlığa bıraktığı en büyük miras; iman, ahlâk ve özellikle ‘vicdan’ merkezli bir yaklaşımdır.

Eserleriyle bugün yaşanan küresel krizleri önceden haber veren Üstadımız, insanı insan yapan en temel özelliğin vicdan olduğunu haykırmıştır. Günümüzde dünya ciddi bir ahlâkî krizden geçerken, İslâm dünyasının buna yeterli tepkiyi verememesi üzücüdür. Gayemiz, hem bu mirası yaşatmak, hem de dünya vicdanını yeniden harekete geçirmektir.”

Şükrü Bulut: Gerçek demokrasi adalet ve hürriyet temellidir

Panelin devamında söz alan Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve Edebiyatçı-Yazar Şükrü Bulut, demokrasinin itikadî temellerine dikkat çektiği konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Bediüzzaman Hazretleri vicdanın korunmasını doğrudan imanla irtibatlandırmıştır. Vicdanın tahrip edilmesi, küresel krizlerin temelidir. Bizim için demokrasi siyasî değil, aynı zamanda itikadî bir meseledir; çünkü gerçek demokrasi adalet, hürriyet ve vicdan temellidir. İslâm’ın ‘şûrâ’ anlayışıyla tam örtüşür.

İslâm dünyasının bu noktadaki geri kalmışlığı, istibdat ve yanlış anlayışların neticesidir. Üstadımız gerçek hürriyeti ‘ne kendine ve ne de başkasına zarar vermeden yaşama hakkı’ olarak ilân etmiştir. Yeni Asya hareketi olarak yarım asırdır bu istikamet çizgisinde, Müslümanların bu değerleri dünyaya doğru anlatması için hizmetimizi sürdürüyoruz.”

Abdülbaki Çimiç: “Dehşetli cereyanlar vicdanı tahrip ediyor”

Araştırmacı yazar Abdülbaki Çimiç, güncel krizlerin manevî boyutunu ele aldığı sunumunda ümit dolu bir perspektif sundu: “Bugün yaşanan savaşların temelinde iman ve vicdanın zayıflaması yatmaktadır. ‘Dehşetli cereyanlar’ ortak vicdanı tahrip etse de, Bediüzzaman’ın ‘mülk ve melekut’ ayrımı bize gösteriyor ki; görünen kötülüklerin ardında İlâhî bir hikmet saklıdır. Batılın üstünlüğü geçicidir. Yaşanan felaketler insanlığın uyanışına vesile olan manevi tetikleyicilerdir.

İslâm dünyasının yaşadığı sıkıntılar, uhuvvetin yeniden tesisine zemin hazırlayacaktır. İnsanlık artık maddî medeniyetle tatmin olmuyor; iman ve hakikat arayışına yöneliyor. İnanıyoruz ki gelecek, İslâm’ın prensiplerinin dünyayı aydınlatacağı bir dönem olacaktır.”

İbrahim Özdabak: En büyük dava imanı kurtarmaktır

Programın son bölümünde, Yeni Asya Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Karikatürist İbrahim Özdabak, “Çizgilerle Bediüzzaman” sunumuyla kürsüye çıktı. Özdabak, çizgilerin diliyle Üstadın hayatını anlatırken şu vurguları yaptı: “Bediüzzaman Said Nursî, çocukluğundan itibaren manevî işaretlerle dolu bir ömür sürmüştür. Van’dan Ankara’ya, hapislerden sürgünlere kadar her anı Kur’ân’a hizmet idealiyle şekillenmiştir.

En büyük davası daima ‘imanı kurtarmaktır’ olmuştur. En zor şartlarda bile eserler yazarak insanlara ulaşmış; baskılara rağmen hürriyet ve adaletten taviz vermemiştir. Gençliğe verdiği ‘fen ve dinin imtizacı’ dersi bugün hala yolumuzu aydınlatıyor. Bizlere bıraktığı bu muazzam ümit, İslâm’ın gelecekte daha gür bir seda ile parlayacağının müjdesidir.”

Yazarlarımız kitaplarını imzaladı

Program sonrası, heyecan bu kez salonun çıkışındaki kitap stantlarına taşındı. Gazetemizin yazarları ve panelistler, okuyucuların yoğun ilgisi altında gerçekleşen imza töreninde hem kitaplarını imzaladılar hem de genç okurlarla Risale-i Nur hizmetine dair ayaküstü samimî hasbihaller gerçekleştirdiler. Bu atmosfer, programa ayrı bir sıcaklık ve muhabbet kattı.