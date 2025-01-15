İstikbale ait müjdeler şevk tazeledi

Bursa Yeni Asya Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından tertiplenen seminerlerinin bu ayki konuğu gazetemiz yazarı-eğitimci, Abdulbaki Çimiç oldu.

Programın sunuculuğu Rifat Okyay tarafından yapılırken, Ramazan Oruç Hoca Kur’ân tilâvetinde bulundu. Açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı Dr. Orhan Kaşlıoğlu ise, programa katılan misafirlere hoş geldiniz diyerek derneğin faaliyetlerini dile getirdi.

Kaşlıoğlu Bursa Yeni Asya Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin sosyal ve kültürel faaliyetlerinin devam edeceğini ifade ederek misafirlere ve Abdulbaki Çimiç’e ayrı ayrı teşekkür etti.

Üniversite öğrencilerinin de iştirak ettiği “Bediüzzaman’dan müjdeler” konulu seminere alâka büyük oldu. Hanımlar da semineri kendilerine ayrılan bölümden takip etti. Konuşmacı sunumunu beyaz perdeye yansıttığı görsellerle gerçekleştirdi.

Bediüzzamanın Risale-i Nurlar’da ve Lâhika mektuplarında verdiği istikbale ait müjdeler katılımcılar tarafından dikkatle izlendi ve dinlendi. Seminer sonunda katılımcılar bu tür istifadeli faaliyetlerin daha sık yapılması temennilerini dile getirdiler.

Hasan Özgündüz - Bursa