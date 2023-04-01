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1 NİSAN 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Kocaeli, Bediüzzaman Haftası’nda şenlendi

01 Nisan 2023, Cumartesi 12:00
Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin vefatının 63 yıldönümü münasebeti ile Kocaeli genelinde 13 bin adet Yeni Asya özel sayısı dağıtıldı.

23 MART 2023 tarihli e-gazetemizi bu linki tıklayarak ücretsiz indirebilirsiniz:

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AHMET CEMİL ÇÖKREN - KOCAELİ

Büyük bir mağazaya girdik ve bizi sevgiyle karşıladılar. Bize, “Bir ricamız var, biraz fazla gazete verir misiniz? Müşterilerimize dağıtacagız” dediler. Biz de istedikleri sayıda gazete verdik.

Önce kısa bir hatırayı paylaşalım: Bayram Yüksel Ağabeyin, Galata Köprüsünde haftalık İttihad gazetemizi dağıtan Zübeyir Gündüzalp ağabeye “Niye böyle yapıyorsun? Sen gazeteci mi oldun?” diye, haddim olmayarak darılmıştım” diyor. Akabinde Zübeyir Ağabey ise, “Haklısın, ama Üstadı ve Risale-i Nur’u ne ile tanıtacağız? Üstadımız bizlere gazete okutturmuyor muydu? Üstad gazeteciliğin on seyyiesi olursa, yüz hasenesi (sevabı) olur. ... ‘Üstadı dünyaya ilân edeceğim, dünyaya tanıtacağım’ diye bu tehlikeye atılıyorlar. Ben bunları teşvik için gazete sattım” demişti. Ayrıca, Zübeyir Ağabey: “Bu gazete bizim için âdeta günlük bir lâhika mektubudur” sözünü aktardıktan sonra Koceli ve ilçelerinde gazetemizi dağıtan Nur Talebelerinin izlenimlerini aktarıyorum:

Üstadı çok kişi tanıyor

Remzi Köylü: Genelde bir itiraz yok, Üstadı çok kişi tanıyor. Bazıları da biraz endişeli. Konuşmaya çekinen de var. Üstadı yanlış tanıyan da var. 

Deniz Koçyiğit: Gazete dağıtırken sanki yıllardır derse gitmenin Nur talebesi olmanın da imtihanını verir gibiydim. Sanki ‘kaba ben’ gittim, kavli leyn ile hizmet eden biri oldum. 23 Mart özel sayısını dağıtırken üstadımızı görüp “Allah dostu peygamber arkadaşı” diyen oldu. Siyasetin insanları ne hale getirip çok gergin en uç noktalara taşımış olduklarına şahit oluyoruz. Doğruyu izah etme, hakkı hakikati haykirma, demokrasi, adalet ve cumhuriyeti savunduğunu anlatınca insanların müsbet baktıklarını gördüm.

Kocaeli genelinde 13 bin adet özel sayı dağıtıldı

Mustafa Emül: 23 Mart gazetelerinde tarihin ön kısmında yazılmaması, Ramazan’ın her gününde gazete dağıtımımıza imkan tanıdı, ama biz yerimizde duramıyorduk. Ramazan’ın en sıcak gününde gazeteleri esnafların evlerine ve “gönüllerine” dağıttık, sadece bir kişi ben istemiyorum dedi. Biraz yorulduk ama yorulmamıza deydi, dağıtımımız muhabbetle devam ediyor.

Cevdet Özdemir: Kocaeli genelinde özel sayı dağıtıldı. Merkez ana caddelerden A. Yüksel Caddesinde 50 adet alabildiğim gazetemizi esnafa “Özel sayımız, tanıtım ve hediyemiz” diyerek birinci esnafa verdim. Hemen yanında büyük mağazaya girdik ve bizi sevgiyle karşıladılar. Bize, “Bir ricamız var, biraz fazla gazete verir misiniz?” diye sordular. “Müşterilerimize dağıtacagız” dediler. Biz de istedikleri sayıda gazetemizi verdik.

Hizmet için hedef belirlemeliyiz

Hemen çıkışta bizi daha önceden tanıyan bir aile çocuklarıyla beraber birden fazla gazete istedi sayı olarak söylemedi adetini sorduk “6 adet mahalledeki yakınlarımıza vereceğiz.” dediler. Bu kadar ilgiye ve alakaya cadde yarı olmadan gazetemiz bitti. Güzel hatıralar ve duygularla yeniden büroya geldik ve kaldığımız yerden devam ettik. Elhasıl, hizmet için bizler hedef belirlemeli ve toplumun yüzde doksanını ilgilendiren manevi dinamikleri sunmalıyız. İnsanların ümitsizliğe, karamsarlığa ve geleceğe korkuyla bakma travmalarını izale etmeyeliz. Başka bir deyişle Sekinci Söz’deki kuyuya düşmüş kurtulma bekleyenlerin bizi beklediğini unutmamalıyız.

Her eve bir hazine

Mustafa Yılmaz: Hayırlı hizmete, hayırlı tevafuklarla başladık maşallah. Peygamberimizin (s.a.v.) ebedi âleme irtihalinin 63 yaşında olması, Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin de bu sene vefatının 63. yılı olması. Milâdi senenin 2023 olması, Mübarek Ramazan ayının Üstadımızın vefat günü 23 Mart’ta başlaması, Ramazan-ı Şerif ayının birinci gününün 23’üncü saatinde Ramazan Bayram Genel müdürümüz tarafından bizzat gazetelerimizin adresimize teslim edilmesi, gözle görünen tevafuklar. 21 Şubat dağıtım hizmetinde parolamız “Her eve bir inci” idi. 23 Mart 2023 için, “Her eve bir hazine” diyoruz. Çünkü, Risale’i Nur eserlerinin kıymetini anlatmaya beşer kelimeleri yine de yetmez.

İman kurtarmaya vesile

Yeni Asya 23 Mart özel sayımızı genellikle site, apartman, müstakil konutların daire kapılarına adrese teslim ulaştırdık çok şükür. Tebessümle selâm verip hayırlı Ramazanlar dileyerek takdim ettiğimiz gazemiz için Bediüzzaman Said Nursi hazretlerini rahmetle andığımızı onu ve Risale-i Nur eserlerini tanıtmak için çalıştığımızı beyan ediyoruz. Üstadımızı bilenler üstün hürmetle yad ediyorlar bunları hatırlatmış oluyoruz. Hiç bilmeyen duymayanlar da var onlara gazetemizi önyargısız, tarafsız dikkatlice okumalarını ve sosyal medya hesaplarından görüşlerini dönüş yapmalarını tavsiye ediyoruz.  

Etiketler: bediüzzaman, risale-i nur, kocaeli
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