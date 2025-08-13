Nur’un merkezine yolculuk

26 Temmuz–1 Ağustos tarihleri arasında Ankara Yeni Asya okuyucularının Barla’da düzenlediği aile okuma programı; Risale-i Nur’un telif edilemeye başlandığı mekânlarda ilmî müzakereler, derin tefekkürler ve sohbetlerle samimî kardeşlik bağlarının pekişmesine vesile oldu. Katılımcılar memnuniyetlerini ifade ettiler.

Ankara - Mikail Kızılarslan

Ankaralı Yeni Asya okurları, aileleriyle beraber Barla Yeni Asya Sosyal Tesisleri’nde Risale-i Nur okuma programı gerçekleştirdiler. Risale-i Nur’un ehl-i imanın manevî imdadına gönderildiği menzilde dolu dolu bir hafta geçiren aileler için bu program sadece bir gezi değil, Kur’ân hakikatlerinin müzakere edildiği, kardeşlik bağlarının perçinlendiği, Üstadın hatıralarının izinin arandığı, âdeta geçmiş zamana yapılan bir yolculuğa dönüştü.

GÖNÜLLERDE İZ BIRAKAN BİR PROGRAM

Barla’da bir hafta süren aile okuma programı sona erdi, ama geriye gönüllerde iz bırakan hatıralar, dillerde dualar ve zihinlerde derin tefekkürler kaldı. Katılımcılar, program boyunca hissettiklerini ve yaşadıklarını kelimelere döktü. Biz de bu hisleri yaşayanların duygularına kulak verelim.

NUR MENZİLİ BARLA

“Barla, ehl-i îmanın manevî imdadına gönderilen Risale-i Nur külliyatının telif edilmeye başlandığı ilk merkezdir. Barla, millet-i İslâmiyenin, husûsan Anadolu halkının başına gelen dehşetli bir dalalet ve dinsizlik cereyanına karşı, Kur’ân’dan gelen bir hidayet nurunun, bir saadet güneşinin tulû ettiği beldedir. Barla, rahmet-i İlahiyenin ve ihsan-ı Rabbanînin ve lütf-u Yezdanînin bu mübarek Anadolu hakkında, bu kahraman İslâm milletinin evlatları ve âlem-i İslâm hakkında, hayat ve mematlarının, ebedî saadetlerinin medarı olan eserlerin lemean ettiği bahtiyar yerdir.”(Tarihçe-i Hayat, s. 240)

ALİ VAPURLU: BARLA’YI İYİ OKUMAK GEREKİR

Bugün Nurun bayramından söz edebiliyorsak, Barla’yı iyi okumak ve iyi tanımaktan geçiyor. Nur sevdalıları, hakkı ve hakikati öğrenmek için Barla’ya koşuyorlar.

26 Temmuz’da başladığımız “Barla aile okuma programı”mız 1 Ağustos’ta sona erdi. Bu kısa süre içinde Barla’da âdeta yıllar öncesine giderek Bediüzzaman’ın ayak izlerini aradık. İlk Medrese-i Nuriye adını alan evini ziyaret ettik. Çınar ağacının altında tefekkür ettik. Sonra Mus mescidi, Cennet bahçesi ve kabristanı ziyaret ettik. Çam dağına çıkıp yıldıznameyi okuduk. Bir günümüzü İslâmköy, Sav, Isparta ve Eğirdir için ayırdık. Nur ve gül fabrikalarının kahramanlarına dua ettik. Senirkent, Emirdağ ve Bolvadin’i de unutmadık. Yeni dostlar edindik ve eskileri ile hasret giderdik. Güzel ve dolu bir program oldu.

Üstadımız Bediüzzaman Hazretlerinin “Ben elli beş senedir Risale-i Nurun hakikatine çalıştığım gibi ona da öyle çalışmışım” dediği Medresetüzzehranın âdeta ders kürsüsü mesabesinde olan ve Kur’ân’ın bu zamana bir dersi olan Risale-i Nurların önemli bir kısmının telif edildiği, yine Üstadımızın taşıyla ve toprağıyla mübarek olarak addettiği Isparta’nın güzel bir beldesi olan ve rahmetli Hilmi Doğan Ağabeyin de şiirinde “Mümkün olsa kalacaktım bir ömür boyu Barla’da” dediği gibi Barla’da hamdolsun her sene olduğu gibi bu sene de hatırı sayılır bir sayıda aile ile programımızı gerçekleştirdik.

Bu kabil programlar cemaatimizin şevk alıp vermesine, müfritane irtibata, Nur’un hakikatlerini dikkatli bir şekilde müzakereli okumak suretiyle daha iyi anlamamıza, Nur menzillerini ziyaret ederek oralarda Üstadımızla alâkalı hatıraların yâd edilmesine, Nurlara fedakârane hizmet ederek vefat etmiş Nur talebesi ağabeylerimizin kabirlerini ziyaret ederek Yasin-i Şerifler okuyarak dualar edilmesine ve cemaatimizin arasındaki uhuvvete, muhabbete ve tesanüdüne vesile olan bu programımızın gerçekleştirilmesinde emeği geçen bütün kardeşlerimizi tebrik ediyor, şükranlarımı iletmek istiyorum. Daha nice yıllarda böylesi programlarda sağlık sıhhat ve afiyet üzere buluşabilmeyi Cenab-ı Erhamürrahiminden niyaz ediyorum.

Rabbimiz cümlemizi ahir ömürlerimize kadar rızasına muvafık amel ve hizmetlerde ihlâs ve istikamet üzere istihdam eylesin.

Amin amin amin.

Selam ve dua ile.

***

Mikail KIZILARSLAN: AİLECEK KAZANÇLI DÖNDÜK

Bu dönem yenilenmiş haliyle hizmete açılan Yeni Asya Vakfı Barla Sosyal Tesisleri, pek çok yönden takdire şayan olmuş. Genel temizlik, hijyen, nefis yemekler ve güler yüzlü personeli ile bizleri karşılaması ziyadesiyle mutluluk verici. Programda ilk kez bir araya gelen kıymetli Nur talebelerinin heyecanla birbirlerine sarılmaları bizlere tarifi imkansız coşku dolu duygular yaşattı.

Programa 3 aylık oğlum ile katıldım. Cemaatimizdeki ablalar ve abilerin küçük mahdumumuzu kendi evlâtlarıymış gibi benimsemeleri, program boyunca onunla ilgilenmeleri ve yakın alâka göstermeleri Risale-i Nurları yeni tanımaya başlayan kıymetli eşimi çok etkiledi. Bu yakın alâka eşimin Üstadımıza ve Risale-i Nurlara ilgisini ve merakını ziyadesiyle arttırmış olacak ki; dönüş yolculuğu boyunca bana sürekli onları sordu. Program boyunca gösterilen samimi muhabbetten bahsetti. Bu durum beni çok mutlu etti. Tüm bu anlattıklarım benim açımdan programın maksadının hâsıl olduğunu gösteren çok güzel bir tablo oldu. Allah programdaki abilerimden ve ablalarımdan razı olsun. Ayrıca, program boyunca aktif olarak hizmetlerde bulunan Kenan Kaya abime ve tesis sorumlusu Ubeyd Önbaş kardeşime çok teşekkür ederim.

Bekir ERDOĞAN: HATIRA ZENGİNLİĞİ YAŞADIK

Barla programına ailece ilk defa katıldık. Dönüş yolculuğumuz memnuniyetimizi, istifadeli, müzakereli derslerimizi, yeni dostlukları, tanışmaları, Nur’un mübarek mekânlarını, ziyaret ve hatıraları anlatmakta geçti. Bu beraberlikte ağabeylerimizin ve kardeşlerimizin bilemediğimiz daha farklı zenginliklerini öğrenmiş olduk. Yeni programlar ve beraberlikler duası ile emeği geçenlere teşekkürler selamlar.

Latif TİRYAKİ: MUHABBET DOLU BİR HAFTAYDI

Muhabbet ve kardeşlikle güzel bir hafta geçirdik. Emeği geçen ağabey ve kardeşlerimizden Allah razı olsun. Selam ve dua ile yeni programlarda buluşmayı Cenab-ı Hak bizlere nasip eylesin inşallah.

Feyzullah ERGÜN: HİZMET KALİTESİ YÜKSEKTİ

Barla buluşması pozitif duygu ve düşüncelerin, Nurlu tefekkür ve muhabbetlerin gelişmesine zemin hazırladı. Şevke medar oldu. Nurun huzur ve bereketini hissettirdi. Barla tesislerindeki yüksek kalite, temizlik ve hizmet performansı bizi ayrıca mutlu etti. Allah tekrarını nasip etsin.

Eyyub ÖZTEKİN: FEYİZLİ BİR PROGRAM OLDU

Öncelikle programda emeği olan, gelen, katılan, herkesten Allah razı olsun. Çok güzel ve feyizli bir program oldu. Ailemle katılmış olduğum ilk programdı. Yeni ağabey ve kardeşlerle tanışmak kucaklaşmak ve eşimin aynı şekilde yeni abla ve kardeşlerle tanışması çok verimli ve güzeldi. Tesislerin temiz olması hijyenik olması ve yemeklerinin tadı çok güzeldi. Rabbim tekrarını nasip etsin inşallah.

Bilal SÜRÜCÜ: BİR BÜYÜK DAVANIN DOĞUŞUNU YENİDEN YAŞADIK

2025-Barla Ankara aile okuma programına katılanlardan, organize eden kardeşlerden Allah razı olsun. Program boyunca emek ve gayretlerini gösteren, temiz, düzenli, hijyen mekânlar sağlayarak misafirperverliklerini gördüğümüz Ubeyd kardeşimiz ve ekibine, tüm bu hizmete iştirak eden herkese gönülden binler tebrik ve teşekkür ediyoruz.

Bir büyük davanın doğuşunu, mübarek mekânlarında, müşterek müzakere ve mütâlâlarla âdeta canlandırarak yaşama fırsatı bulduk.

İnşaallah çok daha istifadeli, planlı, hazırlıklı, katılımlı daha nice programlarda buluşmak duasıyla. Allah’a emanet olunuz.

Ahmet ÖZDEMİR: Barla herkese kucağını açıyor

​Bu güzel beldeye gelip “Nerede kalacağım?” diye düşünmeye gerek yok. Artık Barla’ya gelip kalmak isteyenlere uygun mekânlar da yapılmış. Eğirdir Gölü’ne arkanızı verip Barla yokuşunu tırmanırken az yukarıda yeni bir cami ile karşılaşırsınız. Caminin yanından bir yol sağa döner. Yolun köşesinde “Yeni Asya Sosyal Tesislerine Gider” levhasını okursunuz. Karşı yolun köşesinde de “Bediüzzaman Said Nursî’nin evine gider” levhasını görürsünüz. Zannediyorum, Barla’da insan ve araba trafiğinin en yoğun olduğu yer buralardır. Nur cemaatlerinin ev ve tesislerinin çoğu bu iki yol üzerinde dağılmıştır.

Uzun süre kalacaklar dünyevî ağırlıklarını buralara bırakıp uhrevî ve manevî şarj olmak için “Cennet Bahçesi”ne, Üstadın kaldığı evlerine, kabristana ve Çamdağı’na yönelirler; Risale-i Nurların yazıldığı mekânlara koşarlar. Ellerinde Risaleler hayalen yazıldığı zamanlara giderler. Isparta kahramanlarını, Barla Sıddıklarını vazife başında görürler. Üstadın söyleyip onların yazdıkları manzarayı seyrederler. Sonra “Nur Postacıları”nın peşine takılırlar, “Santral Sabri”yi ziyaret ederler. Yazılan risalelerin kayıklarla karşıya geçişlerini yaşlı gözlerle takip ederler. Yüzbaşı Hulusi Beyi Eğirdir’de bölük komutanı olarak görürler. Sav’a geçip “Bin kalemli” Nurculara selam vermek isterler. “Gül Fabrikası”nın etrafa yaydığı güzel kokuları teneffüs ederler. Şimdi bize hayal gibi gelen şeyler yıllar önce hakikatti. Onlara hayal gelen şeyler şimdi hakikat oldu.

Nurların yazılmasına, müellifinin ibadet ve münacatlarına menzil olmuş ve Üstadın deyişiyle “Ben burayı Yıldız Sarayına değişmem” dediği Çam Dağı tepesinde yer alan yüksek ağacın başında yapılmış “üstü açık odacık” Nur köşkü vb. pek şirin menziller ve yerleri vardır.

Bediüzzaman önce Sözler adı altında yazmaya başladığı eserlerine daha sonra kalbinden gelen bir ilhamla “Risale-i Nur” adını verir.

Alper ÖZCAN: HÜR BİR MÜZAKERE ORTAMI VARDI

Çok istifadeli bir program oldu. Hür ifade anlayışı; hoş görülü fikir alışverişi; meslek ve meşrebimizin inceliği ve güzel hususiyetleri, bunun nefsimizde nasıl tatbik edebiliriz? Fikir alışverişi nasıl olmalı? Meşrebimizin incelikleri: Bu prensipleri nefsimizde uyguluyor muyuz.? Bunda başarılı mıyız? Başarılı isek hangi konuda başarılıyız? Başarısız isek neden başarısızız? Başarmak için metot ve çare ve çözümlerinin Risale-i Nur’dan ve Hizmet Rehberi’den istifade edilerek güzel anlayış ve anlatımlar oldu; çok istifadeli bir etkinlik oldu. Tüm kardeşlerimin hür ve olgunlukla; Risale-i Nur kültür anlayışı ve anlatışları içinde; Risale-i Nur’un şahs-ı manevîsinin eserini bize yaşatan katılımcı kardeşlerime gönülden teşekkür ediyor, dua ediyor dua bekliyorum.

Nabi TURAK: BÜTÜN KATILIMCILARI KUILARIM

Allah’ım İhlâs Süresinin hakkı için bizi kendi iradesiyle ihlaslı olan ve Senin ihlaslı kullarından eyle, amin. Allah’ım tevbemizi kabul eyle, ruhumuzu yıka, temizle, sözlerimizi doğrult, kardeşlerimize karşı göğsümüzdeki kinleri gider, kalplerimizden intikam, kin, ve düşmanlık duygularını temizle, düşmanlığı kalbimizden çıkar. Allah’ım, biz Senden, öyle bir merhamet diliyoruz ki, onunla korku ve hayretimizi yönlendir, dağınıklığımızı toparla, işlerimizi yoluna koy, hastalarımıza şifa ver, iş ve vakitlerimiz hayırlı ve bereketli kıl, doğru yolumuzu bize ilham et.

Tesis sorumlusu Ubeyd ve diğer hizmet veren kardeşlerimizi hizmetlerinden dolayı tebrikler eder, okuma programına iştirak eden katılımcıları başta Şahin bebek olmak üzere, hanımefendileri ve beyefendileri de kutlar selam ve dua ederiz.

İbrahim ÖMERREİSOĞLU: BÖYLE BİR PROGRAMA KATILMATI ARZULAMIŞTIK

5-6 aydan beri Barla’da eşimle birlikte Risale-i Nur okuma programına katılmayı çok arzu ediyorduk. Ankaralı kardeşlerimiz bizi de programa dahil ettiler. Vasıtamız yoktu, ama kardeşlerimiz bizi ısrarla arabalarına aldılar. Nur menzillerini beraber gezdik. Ankaralı kardeşlerimiz Barla, üstadın hayatı ve Risale-i Nur hakkında çok kıymetli sohbetler yaptılar. Çok, ama çok verimli bir program oldu. Cenab-ı Hak kendilerinden ebeden razı olsun. İnşallah seneye tekrar gelmek nasip olur.