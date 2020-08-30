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30 AĞUSTOS 2020 PAZAR - YIL: 51

Van Gölü'nün misafirleri ilgi odağı oldu

30 Ağustos 2020, Pazar 14:25
Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapacak şekilde konumlandırılan Van Gölü Havzası'nda yaz mevsimi boyunca misafir olan flamingoların tabii yaşamı, tabiatseverlerin yanı sıra fotoğraf tutkunları tarafından da ilgiyle izleniyor.

Göçmen kuşların Kuzey Afrika'dan İran'a uzanan yolculuğunda en önemli konaklama merkezlerinden Van Gölü havzası, bu yıl da binlerce flamingoya ev sahipliği yapıyor.

Havaların ısınmasıyla konaklamak için kentteki sulak alanlara akın eden binlerce flamingo, tasarımlarına ilişkin dikkat çekici iri gövdeleri, zarif boyunları ve uzun bacaklarıyla ziyaretçilerini Van Gölü'nün maviliklerinde eşsiz tefekkür şölenine davet ediyor.

Flamingoları görmek için yurdun dört bir yanından şehre gelen bilim insanları, gözlemciler, tabiatseverler ve fotoğraf tutkunları, bölge turizminin gelişmesine de katkı sunan asil kuşları tabii hayat alanlarında görüntülüyor.

Kasım ayı sonuna kadar Van Gölü sahillerinde konaklayan flamingolar, kışın etkisini göstermesiyle sıcak bölgelere göç ediyor.

"Van Gölü önemli beslenme alanlarından biri"

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özdemir Adızel, yaptığı açıklamada, yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Van Gölü'nün flamingoların önemli beslenme alanlarından biri olduğunu söyledi.

Flamingoların insanların ve hayvanların zarar veremeyeceği uzak kesimlerde kuluçkaya yattığını belirten Adızel, şu bilgileri verdi:

"Kuluçka alanları genelde çamur deryalarından oluşur. Yuvalarını yerde çamuru tas haline getirerek yaparlar. Yumurtalar 30-32 günde çatlar. Yavrular yaklaşık 100 gün sonra uçar. Van Gölü havzası kuşlar açısından dünyanın sıcak noktalarından biri. Van Gölü havzasındaki önemli kuş barınaklarından biri de Erciş bölgemiz. Bu bölgelerde en az 230 kuş türünün yaşadığını tespit etmiş durumdayız. Bunların arasında flamingolar özel bir yere sahip. Bu yıl çok sayıda flamingonun bölgede barındığını biliyoruz. Sayı olarak artan flamingolar çok güzel görsel görüntüler sunuyor. Bu da her yerden fotoğrafçıların buraya gelmesini sağlıyor. Bölgenin tanıtımına katkı sunuyorlar. Dik kuyruk ve diğer nesli tükenme tehlikesi altında olan birçok kuş türünün burada barındığını biliyoruz."

Bölgeye güzellik katan kuşların korunması konusunda herkesin duyarlı davranması gerektiğini vurgulayan Adızel, üreme alanlarının bozulmadan muhafaza edilmesinin kuşların popülasyonunun artmasındaki en önemli etken olacağının altını çizdi.

"Birçok ilden fotoğraf sanatçısı ağırlıyoruz"

Evrensel Fotoğrafçılar Derneği üyesi Mehmet Arif Taşdemir ise Van ve çevre illerin yanı sıra Türkiye'nin birçok ilinden fotoğraf sanatçılarını ilçede ağırladıklarını belirtti.

Flamingoların bölgeye ayrı bir güzellik kattığını aktaran Taşdemir, "Bölgede her dönem farklı güzellikleri fotoğraflıyoruz. Flamingolar her yıl yaz boyunca Van Gölü havzasında konaklıyor. Doğaseverler olarak ortaya çıkan eşsiz güzellikleri fotoğraflayarak sosyal medya hesaplarımızdan ve internet sitelerinde paylaşıyoruz. Böylece ilimizin tanıtımına katkı sunuyoruz. Tüm doğaseverleri, fotoğrafçı dostlarımızı bölgeye davet ediyoruz." diye konuştu. 

AA

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