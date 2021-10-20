"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 EKİM 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Bediüzzaman Said Nursî’nin kayıp mezarının sırrı

20 Ekim 2021, Çarşamba
Merhaba. Nebbaş nedir bilir misiniz? Ben de bilmezdim bu kitabı okuyuncaya kadar. Nereden bilebilirim ki, hiç “mezar hırsızı” ile karşılaşmamıştım daha önce. Evet, nebbaş kelimesi ‘mezar hırsızı’ anlamına gelir imiş. Söylemi sert ve vurucu bir kelime; anlamı gibi, değil mi?

Kitaplık - Bilge Öğrenir

 

Neden bu kitabı seçtim, diyecek olursak -ki ben kendime sordum bu soruyu-, her olayda olduğu gibi efsanelerin dolaşmasına izin vermeden, deliller ve belgelerle konuşan kaynaklardan alınması gereken bir bilgi olduğunu düşündüğüm için seçtim. Ama nihai fikrimi en sonda paylaşacağım. Okurken çok kızdığım, öfkeden dilimin ucuna bedduâların iliştiği ve zorla yutkunduğum kısımlar oldu. Çok da şaşırmadım çoğu şeye doğrusu. Zaten ömr-ü hayatı zindanlarda, sürgünlerde geçmiş; defalarca zehirlenmiş, varlığı yok edilmek istenmiş bir zatın “ruhu ahirete intikal etmiş bedeninden korkulması” ironik.

Adından da anlaşılacağı üzere Bediüzzaman Hazretleri’nin kabrini araştırma çalışması bu kitap. Baştan söyleyeyim! Yazar ile aynı fikirde değilim. Yani; kabrini bulma ve türbe yapma arzum yok. Zaten kabrinin kaybolacağını sağken bildirmiş ve de sadece 1-2 talebesinin bilmesini arzu etmiş bir zatın kabrini gün yüzüne çıkarmanın çok da doğru olmayacağı kanaatindeyim.

Üstadın kabrini kim götürdü?

O halde niye bu kitap? Bunun cevabı da şu; “Kabri nasıl oldu da Urfa’dan gitti? Kim götürdü, nasıl götürdü ve neden götürdü?” gibi sorulara anlamlı bir cevap arayışı. Enteresan bilgilerle de karşılaştım elbette. Sizinle de paylaşayım: İlk olarak Abdülmecid Ünlükul (Üstadın küçük kardeşi) kullanılmış bu hadisede. Tehdit ile dilekçe yazdırılmış, cebren yani. Güya “Abisinin kabrini ziyaret etmek istiyor, ama Konya (o sırada bu şehirde görev yapıyor Ünlükul) ve Urfa arası 2 günlük mesafe olduğu için ziyaret edemiyor ve taşınmasını istiyor” imiş. Mantıklı bir sebep olduğunu düşünen o zamanın devlet ricali ivedilikle kabul ediyor bu dilekçeyi. İnsanın aklına şu soru geliyor “Bugün bile en az 15 iş günü süren dilekçe kabul/cevap nasıl oldu da o zamanın ülke şartlarında 5 iş günü içerisinde kabul edildi böyle?” Dilekçe veriliş tarihi 4 Temmuz 1960, nebbaşlık işi 11 Temmuz 1960 (gecenin bir yarısı).

İkinci enteresan bulduğum nokta ise, yazarın şu yorumu oldu: “Üzerinden çeyrek yüzyıl geçen Bediüzzaman’ın mezarının bir gece baskını ile yıkılarak naaşının uçakla kaçırılması olayı ile ilgili ne kadar çok asker, subay ve jandarma ile görüştümse hemen hemen hepsi boylu poslu ve pehlivan yapılı insanlardı.” Akıllarda yine ortak bir soru: ‘Bir ölüden bu kadar mı çok korkuyordunuz?’

Evet, bu müstekreh işi askerimize yaptırıyorlar. Yazarın askerlerle görüşmelerinin hepsinden alınan aynı cevap, ya “Ne yaptığımızı bilmiyorduk, emre tabiydik” ya da “Kim olduğunu bilmiyorduk, emir verildi yaptık”. Öyle ki işin başına geçinceye kadar kimse ne yapılacağını bilmiyor. Mübarek tabut Urfa’dan Afyon’a, oradan da Isparta’ya naklediliyor. Afyon’daki askerlere ‘Hazine gelecek, onu alacaksınız’ deniyor, Urfa’dakilere ise ‘Birine bile bir şey söylerseniz asılırsınız, idam edilirsiniz’ tehditleri ediliyor. Kimi gün doğup da şehirden söylentiler gelince öğreniyor kabrin sahibini, kimi ise günler sonra öğreniyor taşıdıkları zatın adını.

Mezarı neden yıkıldı?

Böyle çirkin bir işin en güzel neticesi ne biliyor musunuz? Cevap yine yazardan gelsin: “Üstad Bediüzzaman’ın mezarıyla alâkalı çalışmalarımda, bu acı meselenin şahitleri, ya pırıl pırıl, sünnet üzere sakal bırakmış, mü’min veyahut da cami yolunda, mescit ve namaz yolunda musallî insanlardı.”

Son olarak kitaba sormamız gereken sorulardan biri: “Ya neden yıkıldı mezar?” Birkaç sebep var, hangisi mantığınıza daha çok yatıyorsa onu kabul edin. Bana sorarsanız, hepsi mantıksız ve çürütülebilir şeyler: 1- Siyasî sebepler; Urfa’nın Kürtlüğün merkezi olabilme tehlikesini barındırdığı için. 2- Dinî sebepler; Masonlar bilhassa bu konuda baskı yaptığı için. 3- Eserleri ile birlikte yok edilmek istendiği için. Yazarın kırk yılı aşkın çalışmasını ihtiva eden, âdeta akademik bir dosya (ihtiva ettiği alıntılar ve belgeler dolayısıyla) hüviyetini taşıyan bu kitabı iyi ki okumuşum dedim. Burada sizinle paylaşamadığım daha pek çok noktası var ancak bana ayrılan sürenin sonuna geldik. 

Bilge Öğrenir

Not: Genç Yorum Dergisi Ekim sayısından alınmıştır.

Okunma Sayısı: 46
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Asgari ücreti tuzu kurular belirliyor

    Erken değil, derhal seçim

    Kaç sağlık çalışanı istifa etti?

    TÜSİAD’dan 3 mesaj: Hukuk, demokrasi, kuvvetler ayrılığı

    Aliya İzetbegoviç kabri başında anıldı

    85 milyon metreküp lav çıktı

    52 ilacın fiyatı katlanacak

    Son 24 saatte 30 bin 862 vaka ve 223 ölüm gözlemlendi

    Beşiktaş, kendi sahasında Sporting Lizbon'a farklı yenildi

    İranlılar ve Ruslar ne için ev alıyor?

    50 dolar için kimlik numaramı mı vereceğim?

    BM: Filistin ekonomisi kırılma noktasında

    Türkiye'den 3 ülkenin ortak bildirisine tepki

    Giyim de pahalanacak

    F-16 teklifi oldu mu, olmadı mı?

    Hükümet şans oyunlarından 6 milyar TL bekliyor

    'Yemen'de öldürülen ve sakatlanan çocuk sayısı 10 bini aştı'

    Boris Johnson: İklim değişikliği Kovid-19'dan daha tehlikeli

    Hekimler yurt dışına gidiyor

    Lavrov: BM ile BMGK'nin yeni gerçeklere uyarlanmasına ihtiyaç var

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Parlamenter sistemde Saraya da, propaganda birimine de yer yok
    Osman ZENGİN

    Hızlı treni durduran namaz…
    Ahmet BATTAL

    Kanunsuz emre uyanı ikaz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Asgari ücreti tuzu kurular belirliyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Suriye ile Adana Mutabakatı
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur’daki tesir nereden geliyor?
    Ali FERŞADOĞLU

    Lâtife ve enerji boyutları
    Cevher İLHAN

    “Siyasi cinayetler” tartışması
    Faruk ÇAKIR

    Geç kalan ‘yeni anayasa’

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.