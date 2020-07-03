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3 TEMMUZ 2020 CUMA - YIL: 51

Demokrat bir nesil geliyor

03 Temmuz 2020, Cuma
HOLLANDALI TARİHÇİ RUTGER BREGMAN: NESİL DEĞİŞİMİYLE GELEN KUŞAK DEMOKRASİ YANLISI, DEĞİŞİM TALEP EDİYOR VE EŞİTSİZLİĞE KARŞI ÇIKIYOR.

Krizler dönüm noktaları olabilir

“Tarihçiler uzun zamandır, krizlerin toplumlar için dönüm noktaları olabileceğinin farkında. Her ne kadar ilk etapta çelişki gibi görünse de, herşeyin hiç olmadığı kadar kötü olduğunu düşündüğümüz zamanlarda aslında işler de iyiye gitmeye başlamış oluyor. Eşitsizlik, yoksulluk ve ırkçılık… Aslında öfkenin dışa vurduğunu görüyorsak, bu ilerleme sağladığımız anlamına da geliyor.”

Zamanın ruhu değişiyor

“Umutlu olmak için çok fazla nedenimiz var. Bugünkü gençler dünyanın bugüne kadar gördüğü en ilerici kuşak. Sadece 40 yaşın altındakilerin oy kullanmasına izin verilmiş olsaydı, dünya genelinde iktidarı elinde tutan liderler de çok başka isimler olurdu. Zamanın ruhu değişiyor ve hem bilimsel, hem de top-lumsal açıdan farklı bir döneme giriyoruz.”

 

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Demokrat bir nesil geliyor

Tarihçi Bregman, bugünkü gençlerin “dünyanın bugüne kadar gördüğü en ilerici nesil” olacağını belirtirken, “Bu kuşak demokrasi yanlısı, değişim talep ediyor, iklim krizinin meydana getirdiği tehlikelerin farkında ve giderek artan eşitsizliğe karşı tepki duyuyor” dedi.

“Şu anda nesil değişiminin yaşandığını görüyoruz” diyen tarihçi Rutger Bregman, bugünkü gençlerin “dünyanın bugüne kadar gördüğü en ilerici nesil” olacağını öne sürüyor ve ekliyor: “Bu nesil demokrasi yanlısı, değişim talep ediyor, iklim krizinin meydana getirdiği tehlikelerin farkında ve giderek artan eşitsizliğe karşı tepki duyuyor.” Bregman, BBC Türkçe’nin haberine göre, Hollanda’daki evinde Zoom uygulaması üzerinden soruları cevapladı. Tarihçilerin uzun zamandır, krizlerin toplumlar için dönüm noktaları olabileceğinin farkında olduklarını belirten Bergman, ilk etapta biraz karamsar bir tablo çizdi: “Koronavirüs krizinin bizi çok ama çok karanlık bir yola sokabileceğini tahayyül etmek kolay. Tarih, krizlerin iktidarı elinde tutanlar tarafından suistimal edindiğini gösteren örneklerle dolu. Mesela tek başına 20’nci yüzyıla bile yeter: Almanya’da Reichstag yangını ve Hitler’in yükselişi… Sonra 11 Eylül saldırıları ve bunun sonucunda yaşanan iki meşru olmayan savaş ve devletin vatandaşlarını izlemeye başlaması.” Ancak Bregman, yine de zenginlerden alınan vergilerin arttırılması, iklim değişikliğiyle mücadele için daha çevreci yeni bir anlaşma yapılması ve yoksulluğun ortadan kaldırılması maksadıyla evrensel temel gelir uygulaması gibi birkaç yıl öncesine kadar çok radikal olarak değerlendirilen bazı görüşlerin ana akımlaşmaya başladığını ve bunun da iyimser olmak için yeterince sebep sağladığını söylüyor.

Dünyayı değiştirecek nesil geliyor

“Şu anda nesil değişiminin de yaşandığını görüyoruz” diyen Bregman, bugünkü gençlerin “dünyanın bugüne kadar gördüğü en ilerici nesil” olacağını öne sürüyor: “Bu nesil demokrasi yanlısı, değişim talep ediyor, iklim krizinin meydana getirdiği tehlikelerin farkında ve giderek artan eşitsizliğe karşı tepki duyuyor.” Bregman, sadece 40 yaşın altındakilerin oy kullanmasına izin verilmiş olsaydı, dünya genelinde iktidarı elinde tutan liderlerin de çok başka isimler olacağını savunuyor: “İngiltere’de İşçi Partisi her yerde kazanırdı. ABD’de çok büyük ihtimalle bu Kasım’da Bernie Sanders başkan seçilirdi. İster sağcı olun, ister solcu. Şu bir gerçek: Yeni bir nesil geliyor ve bu, her şeyi değiştirecek.” Umutlu olmakla iyimserlik arasında fark olduğunu ve insanların bu farkın ayrımına varması gerektiğini belirten Bregman, gençlerin “Her şeyin iyi olacağı” yönündeki hatalı düşünceye kapılmamasının önemli olduğunu aktarıyor: “Umutlu olmak için çok fazla sebebimiz var. Mesela son beş yılda yaşananlara bakalım, neler görüyoruz? Tarihteki en büyük iklim adaleti hareketinin, 16 yaşındaki İsveçli bir genç kız tarafından başlatıldığına tanık olduk. ABD’de hayatım boyunca gördüğüm en büyük ırkçılık karşıtı protestolar yaşanıyor. Zamanın ruhu değişiyor ve hem bilimsel, hem de toplumsal açıdan farklı bir döneme giriyoruz.” Bregman’a göre, her ne kadar ilk etapta çelişki gibi görünse de, her şeyin hiç olmadığı kadar kötü olduğunu düşündüğümüz zamanlarda aslında işler de iyiye gitmeye başlamış oluyor.

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