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22 ARALIK 2020 SALI - YIL: 51

Genç istihdam dibi gördü

22 Aralık 2020, Salı
İzmir Milletvekili Atila Sertel, ekonomik krizle azalan geçen genç istihdamın salgın döneminde dibi gördüğünü söyledi.

15-34 yaş arasındaki yaklaşık 24,2 milyon gencin yalnızca yüzde 45,1’inin çalışabildiğini, yüzde 55’lik diliminin ise işsiz olduğunu vurgulayan CHP’li Sertel, “961 bin üniversite mezunu işsize ek olarak 1 milyon 277 bin üniversite mezunu bütün ümitlerini yitirdikleri için iş dahi aramıyor. Bir yıldan fazla süredir iş arayan üniversiteli sayısı son 1 yılda 234 binden 248 bine çıktı. Bu iktidar gençleri sevmiyor, üniversite mezunlarını hiç sevmiyor. Katarlı şirketin 90 milyon dolar borcunu silen iktidar, iş bulamadığı gençlerin KYK borçlarını silmekten imtina ediyor” dedi.  En yüksek işsiz sayısı ve oranının ön lisans, lisans ve lisansüstü üniversite mezunları arasında olduğunu ifade eden Sertel, gençlerin yüzde 62,5’inin yurtdışında yaşamak istediğini belirtti. 

Ankara – Ahmet Terzi

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