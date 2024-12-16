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16 ARALIK 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Gençler bahis tuzağında

16 Aralık 2024, Pazartesi 00:09
DEVLET DESTEKLİ SANAL BAHİS SİTELERİ GENÇLİĞİ KUMARA TEŞVİK EDİYOR.

Kumar bağımlılığı, madde bağımlılığı ile yarışıyor
Madde bağımlılığı ile kumar aynı

BU GİRDAPTAN KURTARALIM - SANAL BAHİS ÇETELERİ VAR

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Saadet-Gelecek Grubu İstanbul Milletvekili Birol Aydın, “Yasadışı bahis ile yasal bahis arasındaki fark ne? Çocuklarımızı, gençlerimizi bahisten, kumardan kurtarmak mı istiyoruz yoksa vergilendirilmemiş parayı mı kurtarmaya çalışıyoruz. Futbol maçı izliyorsunuz, futbolcuların üstünde, tabelalarda ilanlar var. Bu akıl tutulması. Gençliğimiz sanal bahis çetelerinin girdabı içerisinde. İktidar mücadele de ediyor ama mesele yasadışı, yasa içi çerçevesinde kalıyor. Bunun üzerine gitmemiz gerekiyor” dedi.

TBMM Genel Kurulunda, bütçeye ilişkin söz alan Saadet-Gelecek Grubu İstanbul Milletvekili Birol Aydın, “İşte bütçe ortada, açık, faiz ortada, tarıma ayrılan miktar ortada. İthalat, ihracat rakamları ortada. Bütün bunlar ortada. Tabi ki biz Saadet Partisi olarak öldük, bittik demiyoruz. Ama durum iyi değil yani. ‘Siz şaha kaldık’ dediğiniz zaman bu cümleleri kurmayı vicdani gereklilik olarak görüyorum” dedi.

“Bilim insanlarından çok uyuşturucu baronlarını biliyoruz”

“Siz sokakta değil misiniz? Köye, kasabaya gitmiyor musunuz? Bu kadar işsiz, istihdam dışı insanımız var. Her açıdan dökülen bir tarafımız var” diyen Aydın, şöyle konuştu: “Dünyanın tamamında bütün insanların özgürlük, güvenlik ve refah talebi var. İktidarların temel sorumluluğu da bu üç temel ihtiyacı yerine getirmektir. Zaman zaman iktidarlar birini diğerine tercih edebilirler. Bizim açımızdan bunlar birbirini tamamlayan şeylerdir. İktidar dönemsel olarak bunlardan bazılarını bir diğerini gerekçe göstererek ortadan kaldırıyor. Bir hukuk devletinde olmayacak kayyımlar meselesini hâlâ devam ettiriyoruz. Ülkemizde siyasîlerden, sanatçılardan, bilim insanlarından daha fazla bilinen çete liderleri, baronların olduğunu biliyoruz. Sokaklarımızda her gün bir başka cinayet işleniyor. Sanalda da durum hiç farklı değil. Sanal kumar ve bahis çetelerinin ne olduğunu aileler yakından biliyorlar ve son zamanlarda da çok gündemde. Telefonumuzu açtığımızda önümüze çıkan ilk reklamların ne olduğunu bildiğimizi zannediyorum. Yasadışı bahis ile yasal bahis arasındaki fark ne? Çocuklarımızı, gençlerimizi bahisten, kumardan kurtarmak mı istiyoruz yoksa vergilendirmemiş parayı mı kurtarmaya çalışıyoruz. Futbol maçı izliyorsunuz, futbolcuların üstünde, tabelalarda ilanlar var. Bu akıl tutulması. Gençliğimiz sanal bahis çetelerinin girdabı içerisinde. İktidar mücadele de ediyor ama mesele yasadışı, yasa içi çerçevesinde kalıyor. Bunun üzerine üzerine gitmemiz gerekiyor.

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‘Ev genci’ tanımı iktidarın utanç vesikasıdır”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç “Ülkemizin en dinamik yaş grubu olan 30 yaş altı gençliğin yüzde 27’lere varan oranı ne eğitimde ne de istihdamda yer alıyor. Bu oran dünya genelinde yüzde 20’nin altında” dedi. Kılıç, “İşsiz, eğitimsiz bırakılan gençler sosyal güvenceden uzak, kayıtsız işlerde çalışmak zorunda kalıyor. Gerektiğinde haklarını dahi savunamayacakları bu sistemde özellikle genç kadınların oranı çok yüksek. Kayıtsız işlerde çalışıyor” şeklinde konuştu. 

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“Uyuşturucu illeti ortalığı kasıp, kavuruyor”

İçişleri Bakanlığı’nın son dönemlerdeki operasyonlarını kıymetli ve değerli görüyorum ama diyorum ki bataklıktaki timsahlara sıra ne zaman gelecek. Uyuşturucu illeti sandığımızdan daha fazla ortalığı kasıp, kavuruyor. Anneler, babalar çaresizlik içerisinde. Bunun zengini, fakiri, dindarı, dindar olmayanı değil bir an bulaştığınız zaman bundan kurtuluş yok. Kumar ve uyuşturucunun terörle eşdeğer tutulmasını gerektiğini düşünüyorum.”

Ankara - anka

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