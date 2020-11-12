İlk Medresi-i Nuriye Barla

EHL-İ İMANIN MANEVÎ İMDADINA GÖNDERİLEN RİSALE-İ NUR KÜLLİYATININ TELİF EDİLMEYE BAŞLANDIĞI İLK MERKEZİ OLAN ÜSTAD HAZRETLERİNİN BARLA’DAKİ BİRİNCİ EVİNİ ZİYARET ETTİK.

Bir asra yakın Barla’ya rahmet yağmada

Herkes o rahmetten nasip almada

Muhtaç gönüllerde fetih olmada

Mesrur bir milletin göz yaşlarıdır.

(Hasan Şen)

Bİr sabah dersinde medrese usûlleri hakkında müzakere ederken konu ilk Medrese-i Nuriye olan Barla’ya geldi. Medrese talebelerinin yoğun isteği ve ablalarımızın yaptıkları meşveretlerle sonbahar programı yapma kararı verildi.

İzmir Risale-i Nur Talebelerinin gönderdiği yemekler ve ikramlarla yola çıkıldı. Keyifli bir yolculuktan sonra Barla’daki “Yeni Asya Vakfı Sosyal Tesisleri”ne ulaştık.

Demirdöğmez ailesinin sıcak ve samimî karşılamaları bize Barla’nın soğuğunu unutturdu. İlk olarak ehl-i imanın manevî imdadına gönderilen Risale-i Nur Külliyatı’nın telif edilmeye başlandığı ilk merkezi olan Üstad Hazretleri’nin birinci evini ziyaret ettik.

Akşam tefekkür ve yıldızları temaşadan sonra neşeli ve bol istifadeli bir kış dersi okundu. Ertesi sabah programımıza katılmak için İzmit ve Ankara’dan gelen kardeşlerimiz oldu. Bunun yanı sıra bizi Tire ve Isparta’dan ablalarımız ziyarete geldi. Bol istifadeli soru-cevap ve fikir teatileri ile dolu bir Risale-i Nur dersi okundu.

Tefekkür dolu gezilerimizin ilk adresi Üstad Hazretleri’nin 1950’den sonra kaldığı ikinci evini ziyaret ile başladı. Sonra Üstad Said Nursî Hazretleri’nin Barla’da bulunduğu vakitlerde tamir ettirip imamlığını yaptığı ‘Muş Mescidi’nde ikindi namazı eda edildi.

Bütün şaşaasıyla bizi karşılayan Cennetten bir köşe olan merhum Sıddık Süleyman Abinin bahçesinde Risale-i Nur’dan dersler ve tefekkür okumaları yapıldı.

Gezimizin son adresi olan saff-ı evvel ağabeylerimizin kabirleri ziyaret edildi. Tefekkür dolu bir gezinin ardından Hasan Şen Ağabeyimizin dersi ve anlattığı hatıralar ve şiirlerle istifadeli bir akşam oldu. İstifade ettiğimiz bir Barla programının sonuna daha gelmiştik.

Dönüş yolunda İslamköylü merhum Süleyman Demirel’in kabri ve müzesini ziyaret ederek vatan ve millete ne kadar hizmet ettiğini bir kez daha görmüş olduk. 5-6-7 Kasım arasında gerçekleştirdiğimiz bu programda maddî manevî desteği geçen İzmir Yeni Asya okuyucularına, bizi çok güzel bir şekilde ağırlayan Demirdöğmez ailesine ve bizi Barla’ya götüren Akar-Şen-Şimşek ve Saka ailelerine çok teşekkür ve duâ ediyo- ruz bir sonraki Barla programını iple çekiyoruz.

(İzmir Kız Medrese Talebeleri)