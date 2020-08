Virüslü gençlerin sayısı artıyor

DSÖ, virüse yakalanan gençlerin sayısının beş ayda üç kat arttığını kaydetti. Sağlık uzmanları, gençlerin maske takmayıp sosyal mesafe kurallarına uymama eğilimlerinin daha fazla olduğunu söylüyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) korona virüsü salgınına yakalananlar arasında gençlerin sayısının son beş ay içinde üçe kat arttığını bildirdi. WHO yetkilileri bunun, sosyal mesafe kuralına uyulmamasından kaynaklandığını kaydetti. WHO’nun yayınladığı son verilere göre, Şubat ayı ile temmuz ayının ortalarından itibaren dünya genelinde tespit edilen 6 milyon korona vakasının yüzde 15’i, 15 - 24 yaş arası gençlerden oluşuyor. Bu oran Şubat ayında yüzde 4,5 olarak kaydedilmişti. WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, gençlerin de korona salgınına yakalanabileceklerini daha önce de ifade ettiklerini hatırlatarak, “Genç insanlar enfeksiyon kapabilir, ölebilir ve virüsü başkalarına yayabilir” dedi.

Bulaştırma riski fazla

Sağlık uzmanları, gençlerin maske takmayıp sosyal mesafe kurallarına uymama eğilimlerinin daha fazla olduğunu ve işlerine, sahile ya da alışverişe girme oranlarının toplumun kalan kısmına göre daha yüksek olduğunun altını çiziyor. Amerikanınsesi’ndeki habere göre gençler arasında en fazla Corona virüsü tespit edilen ülkelerin başında Amerika, Fransa, Almanya, İspanya ve Japonya geliyor. Johns Hopkins Üniversitesi’nin paylaştığı son verilere göre dünya genelinde salgında ölenlerin sayısı 700 bini geçti, toplam vaka sayısıysa 18 milyonun üzerinde. Özellikle Avustralya olmak üzere, birçok ülkede vaka ve can kaybı sayıları artmaya devam ederken önlemler de yeniden devreye sokuluyor.

Tatilciler korona dinlemiyor

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, arife günü ve 4 günlük Kurban Bayramı tatili süresince toplamda 2 bin 38 feribot seferiyle 102 bin 407 araç taşıdı. Geçen yıl Kurban Bayramı’nda feribot ile 92 bin 901 araç taşınırken, bu yıl taşınan araç sayısı 9 bin 506 arttı. Tatile gidenler ve dönenler dolmuş usulü seferlerle boğazın bir yakasından diğer yakasına, adalara ve tekrar ana karaya taşındı. Sputnik’deki habere göre firmadan yapılan yazılı açıklamada, “Bayram boyunca saatsiz seferlerle hizmet verdiğimiz hatlarımızda taşınan araç sayısı geçen yıl Kurban Bayramı’na oranla yüzde 10 artarak, 102 bin 407 adet olarak gerçekleşmiştir. Kurban Bayramı’nda Kabatepe-Gökçeada hattında gidiş-dönüş olmak üzere toplamda 8 bin 440 araçlı geçiş, Geyikli-Bozcaada hattında ise, gidiş-dönüş olmak üzere toplamda 8 bin 982 araçlı geçiş yapılmıştır. Gökçeada hattında günde ortalama 21, Bozcaada hattında ise günde ortalama 36 sefer gerçekleştirilmiştir. Bayramın son gününde Geyikli-Bozcaada hattında yapılan 40 sefer, rekor sayılabilecek düzeyde bir sefer sayısıdır” denildi.