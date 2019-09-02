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Antalya'daki orman yangını ile ilgili son durum?

02 Eylül 2019, Pazartesi 18:02
Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınına 6 helikopter, 20 arazöz, 10 su tankeri ve 120 işçiyle müdahale ediliyor.

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Yuvacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına 8 helikopter, 25 arazöz, 15 su tankeri ve 150 orman işçisiyle müdahale ediliyor. 

Bölgeye çevre illerden söndürme helikopteri ile arazöz ve orman işçileri de sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına Kaş Belediyesine ait itfaiye ve arazöz ekipleri de destek veriyor.

"Yerleşim yerleriyle ilgili şu an problem yok"

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, yaptığı açıklamada, yangının Yuvacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda etkili olduğunu söyledi.

Yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Ulutaş, şöyle konuştu:

"Yangın ormanlık alanda devam ediyor. Söndürme çalışmaları sürüyor. Belediyemizin bölgede hazır bekletilen arazöz ve diğer unsurları da Orman Bölge Müdürlüğümüzün koordinesinde çalışmalara destek oluyor. 60 hektarlık alanı etkileyen bir yangın. Henüz yerleşim yerini tehdit eden bir durum yok. Yangının ilerleyişini takip ediyoruz. Yerleşim yerleriyle ilgili şu an problem yok."

AA

Etiketler: antalya, orman yangını
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