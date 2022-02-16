İnternet Sitemizde yer verilen Öz Orman İş Sendikası açıklamasına ilişkin habere İstanbul Ağaç Peyzaj Eğ. Hiz. ve Hay. Bah. İşl. San. ve Tic. A.Ş.'den cevap ve düzeltme talebi geldi.

"Kış günü işçilerin izne çıkarılmasına tepki" haberiyle ilgili Cevap ve Düzeltme Metni şu şekilde: "İnternet yayınınıza tekzip başvurumuza konu "Kış günü işçilerin izne çıkarılmasına tepki" video ve yazı habere göz atıldığında, konunun somut verilere değil, tümüyle yanlış ve tek taraflı varsayımlara dayandığı açıkça görülmektedir. Hatta şirket çalışanı olarak beyanatı yayınlanan kişi müvekkil Şirket çalışanı da değildir. Asgari habercilik gereği yayında ve haberde kamuoyuna aktarılan bilgilerin hiçbirinin doğruluğu teyit edilmemiş, yazının konusu ile ilgili hiçbir araştırma ve soruşturma gerçekleştirilmemiş, kısacası basın meslek etiği hiçe sayılmıştır. Sonuç olarak da müvekkil Şirketin kamu yararı için kurulmuş bir Şirket olduğu da göz önüne alındığından hem müvekkilimin kişilik haklarına ağır saldırıda bulunulmuş hem de kamuoyu yanıltılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."

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