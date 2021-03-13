İstiklâl Marşı’nı iyi anlamak gerekir

Mehmet âkif Ersoy’un torunu Selma Argon Ersoy: “İstiklâl Marşı, bizim heyecanımız ve ruhumuzdur. İstiklâl Marşı’nı iyi anlamamız gerekiyor.”

İstiklâl Marşı şairi Mehmet âkif Ersoy’un torunu Selma Argon Ersoy, İstiklâl Marşı’nın kabulünün 100. yılının çok önemli olduğunu belirterek, “İstiklâl Marşı, bizim heyecanımız ve ruhumuzdur” dedi. İstiklâl Marşı’nın kabulünün 100. yılı, Ankara’nın Pursaklar ilçesinde törenle kutlandı. Mehmet Âkif Ersoy Parkı’ndaki törene Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Selma Argon Ersoy ile öğrenciler katıldı. Argon, törende yaptığı konuşmada, dedesi Mehmet Âkif Ersoy’un ismini taşıyan parkta, tebessüm şehri Pursaklar’da olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. Ülkece çok önemli bir günü kutladıklarını ifade eden Argon, şunları kaydetti:

“İstiklâl Marşı’mızın 100. yılı çok önemlidir. Tarihimizin en güzel marşıdır. İlelebet sürecek bir heyecandır. İstiklâl Marşı bizim heyecanımız ve ruhumuzdur. İstiklâl Marşı’nı iyi anlamamız gerekiyor. Dedemin bir sembol olarak ortaya koyduğu ‘Asım’ın nesli, asla çiğnetmedi vatanını ve asla çiğnetmeyecektir.’ Sizler, geleceğin Asımlarısınız. Biz sizlere emanet edeceğiz. Bizden öncekiler nasıl kanlarıyla suladıkları bu vatanı bize emanet ettiyse biz de size emanet edeceğiz.”

Argon, “Mehmet Âkif” isimli 39 öğrenciye dedesinin Safahat isimli kitabını imzalayarak hediye etti.