Türkiye’den 11 ülkeye vize muafiyeti

Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, Malta, Norveç, Polonya ve Portekiz’e vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre 11 ülke vatandaşına, Türkiye’ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak. Söz konusu karar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 18’inci maddesine dayandırıldı. AA

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