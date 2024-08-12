"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 AĞUSTOS 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Bağımlılar

Güler Aslan
12 Ağustos 2024, Pazartesi
Her yıl İzmir İli Hanım cemaatimizin koordinatörlüğünde gerçekleşen pek çok ilden abla ve kardeşin iştirak ettiği bir Barla Yaz Programını daha 27 Temmuz - 1 Ağustos tarihlerinde elhamdülillah icra ettik.

Risale-i Nur mesleğine sadakat ve sebat ile dâhil olmuş Nur talebelerinin, farklı mekânlarda ve farklı zaman dilimlerinde olması, onların kardeşliğine ve manevî münasebetine mâni değildir. Birisi batıda birisi doğuda birisi dünyada birisi ahirette de olsa, aralarındaki manevî irtibat asla kopmaz ve bozulmaz. Samimi ihlâs ve kardeşlik duygusu, Nur talebelerinin önündeki bu manileri bir bir aşarak adeta bir mekânda bir zamanda bir boyutta onları bir araya getiriyor. Her daim bu hakikati der hatır ettiğimiz manen bir ve beraber olduğumuz abla ve kardeşlerimizle madden ve cismen de buluşmak arzusundayız. “Lillah için bir saniye mülakat, bir senedir” sırrınca yıl boyu bize kâfi gelecek bir şevk ve teselliyi veren bu programı sabırsızlıkla bekliyoruz. İşte bu hissiyatla dört bir yandan, meşakkatli yolculuklar neticesinde Barla kürsüsünde Yeni Asya Tesisimizin salonunda bir kez daha kavuştuk.

Devrinin müstebitleri Bediüzzaman’da gördükleri ışığın, ancak Barla gibi ücra, hâli bir yerde sönüp gitmesi umuduyla beklerken, hidayet nurunun, saadet güneşinin dünyaya buradan tulû edeceğini hesap edemediler. İşte o nurun müştakları ve müşterileri her fırsatta aynı maksat için Barla kürsüsündeki o muazzam derse iştirak ederler. “Bir maksat için hareket edenler, birbirinin aynı hükmündedirler” mülahazasınca, tüm abla ve kardeşlerin hissiyat ve ruhiyatı aynı minval üzeredir. Hüzünler bir, sevinçler bir, ümitler bir…

Yek vücut olmuş bu mücessem bedenin hanım azaları ders salonunda birbiri ardınca ders müzakerelerini yaparken, diğer bir salonda üniversite ve liseli kardeşlere münhasır ders okumaları yapıldı. Yeni binanın mescidinde ilk ve ortaokul grubundaki kız yavrularımıza, eski mescitte de erkek yavrularımıza onların seviyelerine uygun dersler okundu, Kuranı Kerim ve tesbihat talimleri yapıldı. Hanımlar, beyler, gençler çocuklar… İç içe müteşekkil daireler halinde bir yandan iman hakikatleri terennüm edilirken diğer yandan keyifli çay-kahve muhabbetleri ve hoş sohbetlerle her yaş grubundaki kardeşler arasında adeta bir akdi uhuvvet edildi.

“Onlar, beni bir köyde mahpus zannediyor. Zındıkların rağmına olarak, bilakis Barla kürsî-i ders olup Isparta gibi çok yerler medrese hükmüne geçti” diyen Üstadımızın sözlerini tahakkuk ettirircesine onun ayak izlerinin bulunduğu Çamdağı, Cennet bahçesi, kabristan, eski ve yeni Barla, kısacası Yıldız Sarayının fevkinde gördüğü o nurlu menzillerin her bir köşesi bir kez daha enfüsî ve afakî okumalar ve tefekkürler yaptığımız bir açık hava dershanesinde dönüştü.

Tüm katılımcılar beş gün boyunca yapılan münazaralı okumalarda ve dinlenilen iman hakikatlerinde, adeta lisanı halleriyle Kâinatın kuvveti toplansa bizi Üstâd Said Nursî’den ve Risale-i Nur’dan ve birbirimizden ayıramazlar diye ahdu peyman verdiler.

Program sonunda yapılan hissiyat aktarımında bazı ablalarımızın bu geleneksel hanım programına kendisini “bağımlı” olarak nitelendirdiği, tebessüme medar tanımlamaya biz Diyarbakır ekibi de aynen iştirak ediyoruz. Bu müspet ve hayırlı bağımlılığın müfritane irtibat manasında her daim devam etmesini Hâlıkımızdan niyaz ediyoruz. Madem ahbaplarla buluşmalarımız lillah içindir, o zaman firak elemi yoktur ve bu mülakat lezzeti daimî olur.

Birbirinden hiç vazgeçmeyen bu bağımlıların nice sürurlu, latif, şevk dolu buluşmalarına inşallah…

Okunma Sayısı: 233
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yine namaz kılarken vurdular

    Yoksulluk daha da artacak

    Kişi başı borç 80 bin TL

    İsrail ve suç ortağı ülkeler hesap vermeli

    Arınç’tan Kurtulmuş’a Can Atalay çağrısı

    Bireysel başvurular arttı

    Bizi çöpe attınız

    Macron'a hatırlatma! ''Savaş değil soykırım''

    Gazzeli çocuklar için Gazze’de güvenli bir yer yok

    ABD, Gazze'deki sivil kayıplardan "derin endişe" duyuyormuş!

    61 kişinin öldüğü uçağa 10 yolcu yetişememiş

    'Gazze Kasabı' tutuklansın

    Kuzey Kore yeniden "çöp balonu" gönderdi

    İsrail’e ticarete Filistin üzerinden devam

    Gazze’de ateşkes için taraflar buluşacak

    Çiftçiler ürününü pazarlayamıyor

    Hayvan katliamına soruşturma

    Fenerbahçe tek golle 3 puana ulaştı

    Instagram'a erişim engeli kaldırıldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Arınç’tan Kurtulmuş’a Can Atalay çağrısı
    Ali FERŞADOĞLU

    Kurtların kuzuları yeme bahaneleri
    Ahmet BATTAL

    Başın öne eğilmesi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Elaziz’in aziz kahramanları
    Şükrü BULUT

    İktidarsız muhalefetle demokrasiye ulaşılır mı?
    Genel

    Bireysel başvurular arttı
    Genel

    Kişi başı borç 80 bin TL
    Süleyman KÖSMENE

    Risale-i Nur Açıklamalı Kûran’ı Kerim ve Türkçe Meali çıktı
    Yeni Asya'dan Size

    Hep birlikte daha güçlüyüz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.