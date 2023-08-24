Barla’nın fıtrî alâkadarları

“Risale-i Nur’un en mühim bir esâsı şefkat olmasından, nisâ taifesi şefkat kahramanları bulunmaları cihetiyle daha ziyade Risale-i Nur’la fıtraten alâkadardırlar” buyuran Üstadımızın çizdiği bu fıtrî alâkadarlık profilinin tezahürü 17-22 Temmuz İzmir koordinatörlüğünde yurt içi ve yurtdışından yoğun katılımlı bir Barla okuma programında daha yeniden görüldü.

Şunu öncelikle belirtmek isterim ki her sene ünsiyet ettiğimiz, ancak deprem bölgelerinden olmaları hasebiyle çeşitli sebeplerle programa iştirak edemeyen dostların yokluğunun hüzün ve burukluğu hakîmdi. Ancak iman etmişiz ki Cenab-ı Hakk’ın biri Celal, diğeri ise Cemal silsilesi olan iki türlü isminin tecellisini göstermek için halk edildik. Üzerinde hakkıyla tecelli edebilenlere ne mutlu!..

Üstadımızın hanım talebeleri için ihbarı gayb nevinden “lillâhilhamd bu fıtrî alâkadarlık çok yerlerde hissediliyor“ iltifatını elhamdulillah bizler de hissettik. Kilometrelerce yol gelerek nurcu yolcuları taşıyan hanım şoförler, her yaştan çocuk ve genç kızlarımızın program hizmetlerini yürütmek için yurt içi ve dışından tüm mesleki vazifelerini askıya alarak gelen ablalar, akıl ve ruhların kut ve gınası olan feyiz dolu Risale-i Nur ders ve seminer sunumları, bedenlerin ziyafeti için çeşitli yöresel ikramlar sunan alicenap abla ve kardeşler… Kur’an’dan gelen bir hidayet nurunun, bir saadet güneşinin tulû ettiği bu kutlu beldenin maalesef maddi kaygılarla yetim ve garip kalınmışlığını müşahade ettiğimiz bu dönemde, Yeni Asya câmiamızın bilhassa hanım kardeşlerimizin sezon başından beri iştiyakla gelip her köşesini ziyaret ederek, telif edildiği yere münasip derslerle, nur menzillerine çöken sükuneti deldiğine şahit oluyoruz. Tüm bu gayret ve çabaları gördükçe mâkinanın çarklarının bu muazzam uyumuna hayranlık ve muhabbetimiz ziyadeleşiyor.

Üstadımızın “Bu şefkatteki fedakârlık, hakikî bir ihlâsı ve mukabelesiz bir fedakârlık mânâsını ifade ettiğinden şimdi bu zamanda pek çok ehemmiyeti var” şeklinde takdir edip, ehemmiyetine vurgu yaptığı bu kahraman hanımları, bizler de binler tebrik ile alkışlayıp bizlere hizmete müştak böyle gayyurların bulunduğu bir dairede istihdam etme lütfunu bahşeden Rabbi Rahimimize şükrediyoruz.

