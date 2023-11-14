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14 KASIM 2023 SALI - YIL: 54

Diyarbakır’da Gazzeye destek kahvaltısı ve seminer programı

Güler Aslan
14 Kasım 2023, Salı
Geçtiğimiz hafta sonu, Diyarbakır Yeni Asya hanım okuycularının geliri Gazze’deki kardeşlerimize -Avusturya Nur Vakfı aracılığıyla -ulaştırılmak üzere bir kahvaltı programı tertip edildi. Gazetemiz yazarlarından Yasemin Yaşar konuğumuz oldu.

Gazze’deki yaralara bir habbe kadar bile olsa derman olma duyarlılığını şahsı maneviyle işletmek ve hissetmek gayesiyle düzenlenen program, sıcak bir tesanüd, muavenet ve uhuvvet atmosferinde icra edilerek maksada vasıl oldu. Kahvaltının ardından ilk olarak Yasemin Yaşar tarafından İsrail mezalimine düçar olan kardeşlerimize ve bu elim hadiselere Risale-i Nur perspektifinden nasıl bakmamız gerektiğine dair okumalar yapıldı. 

Daha sonra yazarımızdan, “Dava adamı duygularını nasıl yönetir?” konulu son derece kapsamlı ve etkileyici bir seminer çalışması dinledik. Günün geri kalan kısmında misafirimizle birlikte Diyarbakır’ın tarihi ve kutsal mekanlarına kısa bir şehir turu yaptık.

Pazar sabahı Eğil ilçesinde medfun Kur'an-ı Kerim’de adı geçen iki Peygamberin (Zülkif ve Elyesa as) kabirlerini ziyaret edip dualar ettikten sonra dershanemize geçtik. 

Yazarımızdan bu defa da sadece genç ve hizmetle yeni tanışan kardeşlere yönelik “Risale-i Nur’u nasıl daha iyi anlayabiliriz?“ konulu bol istifadeli ve bizce tadı damakta kalan bir seminer daha dinledik. Elhamdulillah son derece verimli geçen okuma ve müzakerelerle maddi manevi rızıklara gark olduk. Adeta sevki ilahiyle gelmiş, daha önce belki hiç görmediğimiz kardeşlerin de bulunduğu yoğun katılımlı bir toplulukla iki gün boyunca dinlenen dersler, tüm arkadaşlarımızın ittifak halinde ifade ettiği gibi bir Risale-i nur ziyafetine dönüştü.

Çalışmaları için Yasemin Yaşar ablamızı tebrik eder, değerli katılımlarından dolayı kendisine teşekkürümüzü bu vesileyle sunarız. Bu nev’den İstifadeli, şevke medar programların devamını ve ihlas ile tesirini rabbimizden niyaz ederiz.

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