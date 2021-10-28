1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerce döşenen patlayıcının patlaması sonucu bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Pençe Yıldırım Operasyon Bölgesinde, 28 Ekim 2021 tarihinde teröristlerce döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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