100 kişiden 75’i iddialara inanıyor

Avrasya Araştırma’nın düzenlediği ankete katılanların yaklaşık yüzde 75’i, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in yayınladığı videolarda dile getirdiği iddialara inandığını söyledi.

Çalışmaya katılanlar ‘cumhur ittifakı’ ve ‘muhalefet seçmeni’ diye iki gruba ayrılırken, iki grubun ortalaması da verildi. İki gruba da “Sedat Peker’in anlattıklarının gerçek olduğuna inanıyor musunuz” diye soruldu. ‘Cumhur’ yüzde 22,5 oranında “Hepsine inanıyorum” cevabını verirken, bu oran ‘muhalefet’te yüzde 78.2’i buldu. (Ortalama yüzde 59,9). ‘Cumhur’ grubunun yüzde 23,7’si ise, “Birçoğuna inanıyorum” derken, bu oran ‘muhalefet’te yüzde 8,6 oldu. (Ortalama yüzde 14,2) “Hepsine” ve “Birçoğuna” cevaplarında ortalamalarının toplamı ise yüzde 74,1 düzeyinde.

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