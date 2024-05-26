1000. buluşma

27 Mayıs 1995 yılında gözaltında kaybolan yakınlarını bulmak isteyenlerin bir araya gelmesiyle başlayan Cumartesi Anneleri eylemleri, 1000. haftasını geride bıraktı.

2018’deki 700. hafta buluşmasının Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklanmasının ardından müdahalelerle karşılaşan eylem için Galatasaray Meydanı’ndan vazgeçmeyeceğini açıklayan kayıp yakınları bu hafta Meydan’da buluştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde eylem için yasaklanan meydan polis bariyerleri ile çevrildi. 1000. hafta açıklamasını kayıp yakınları adına İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon Üyesi Sebla Arcan okudu. VOA Türkçe’nin haberine göre, “1000 haftadır, soruyoruz: Kayıplarımız nerede? Sevdiklerimizi kaybedenler, bu insanlığa karşı suçun fail ve sorumluları neden cezasızlıkla korunuyor?” diye soran Arcan, adalet yerini buluncaya kadar mücadelenin devam edeceğini belirtti. Haber Merkezi

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