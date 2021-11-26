1000’e yakın ilâç piyasada bulunamıyor

Eczacılar, yabancı ilaçlardaki sıkıntıya yerli üretimdeki aksamalar da eklenince ilaç bulunurluğundaki sorunun “kriz”e dönüştüğünü söyledi.

Sağlık Bakanlığı’nın ilâç fiyat kararnamesine göre her yıl Şubat ayında euro kuru belirleniyor. Geçen Şubatta kur, 4,57 TL’ye sabitlendi. Ancak güncel kur, bu seviyenin neredeyse 3 katı. Arada fark sebebiyle ilâç ithalatı zorlaştı.

Independent Türkçe’nin görüştüğü eczacılar, yabancı ilâçlardaki sıkıntıya yerli üretimdeki aksamalar da eklenince ilaç bulunurluğundaki sorunun “kriz”e dönüştüğünü söyledi. Ankara Eczacı Odası (AEO) Başkanı Taner Ercanlı ile Anadolu Eczacı ve Depolar Birliği Başkanı Onur Tokel’e göre çeşitli kurumlardan yalanlama gelse de ilâç krizi yaşandığı bir gerçek ve tedarikteki sıkıntının daha da büyüme riski bulunuyor. Sıkıntının ana nedeninin Sağlık Bakanlığı’nın geçen Şubatta ilâçta euro kurunu 4,57’ye sabitlemesi olduğu belirtiliyor. “1000’e yakın ilaç piyasada bulunamıyor” diyen Taner Ercanlı, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: “Sağlık Bakanlığı, ilâç takip sistemi üzerinden bakarak bu ilâçların olduğunu söylüyor ama Ankara’da bir eczanede 50 tane, 100 tane olması bir anlam ifade etmiyor. İlâçların ülke genelinde bulunurluğunun olması gerekiyor. İlaç takip sisteminde eczane, depo ya da bakanlık kaynaklı hatalar da olabiliyor. Sadece sistemde gözüktüğü için ‘ilâç var’ demek doğru bir yaklaşım değil” Piyasada en çok hangi ilâçları bulmakta sıkıntı yaşandığına ilişkin ise Taner Ercanlı; antigribal ilâçlar, ateş düşürücüler, çocuk şurupları, öksürük şurupları ve bazı antibiyotik şurupları saydı.