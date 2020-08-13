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13 AĞUSTOS 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

101 Aksaçlıya 404 imzalı destek

13 Ağustos 2020, Perşembe
Farklı kesim ve siyasî görüşten olan “101 Aksaçlı”nın demokrasi adalet ve hukuk çağrısına ‘’404 Yurttaş’’ da destek bildirisi yayınladı.

''101 Aksaçlı''dan ortak çağrı: Çözüm Demokrasi İttifakı

 

Türkiye’de kamuoyunun yakından tanıdığı farklı kesim ve siyasî görüşten olan 101 kişinin, gençlere birlik olma yönündeki çağrısına ‘’404 Yurttaş’’ adlı grup destek verdiğini açıkladı. İmzacılar basına yaptıkları yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: ‘’Bizler 101 Aksaçlı’nın değerlendirme ve çağrılarına katılıyor ve diyoruz ki: Yalnızlaşan, itibarsızlaşan, demokrasi ve hukuk devleti anlayışından uzaklaşan, özgürlüklerin kısıtlandığı, hak arayışlarının bastırıldığı, her gün onlarca kadın cinayetinin işlendiği, kadın haklarının sıfırlanmak istendiği, medyası tek sesli hale getirilmiş bir ülkede; Cepheleşmenin, kin ve nefretin körüklendiği bir ortamda; Yakınlarımızın, dostlarımızın ve her tür hak arayışının ve muhalif sesin suçlu muamelesi gördüğünü, polis şiddetine ve adaletsiz mahkûmiyetlere maruz kaldığını izliyor, Ülkemizi, halkımızı, kendimizi de tehdit altında görüyoruz.”

İktİdar vatandaşa kulak vermeli

Halkı ve kendilerini de tehdit altında gördüklerini ifade eden imzacılar bu durumun değişebilmesi için taleplerde bulundu: “Bu durumun değişebilmesi için: İktidarın yurttaş seslerine ve gösterilerine kulak verme- sini, Muhalefetin en geniş demokrasi platformunu oluşturmak için harekete geçmesini istiyoruz. Bunun dünya ile halkları ve yurttaşları ile barışık bir ülkenin yaratılması için âcil ve gerekli ilk adım olduğuna inanıyoruz.” Aralarında, Hikmet Çetin, Zeynep Altıok, Mehmet Tezkan, Ali Nesin, Erol Çevikçe, Eser Karakaş, Fehim Işık, Ferhat Kentel, Gökhan Özbek, Cahit Berkay, Haluk Eyidoğan, Koray Düzgören, Menderes Samancılar, Orhan Kemal Cengiz, Fatma Bostan Ünsal, Semra Somersan, Mehmet Fatih Maçoğlu, Sezgin Tanrıkulu, Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun da olduğu yüzlerce siyasetçi, gazeteci, avukat, mühendis, öğretmen gibi farklı meslek gruplarından olan ‘404 Yurttaş’, demokrasi için iktidar ve muhalefete seslendi.    

Gençlere çağrıda bulunmuşlardı

Yaklaşık iki hafta önce Türkiye’de kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerden oluşan ve farklı kesim ya da siyasî görüşten olan 101 kişi, gençlere yaptıkları ortak çağrıda “Size dayatılan bölünmeleri aşın, birlik olun, sesinizi yükseltin” dedi. Türkiye’nin şu ana kadarki en “karanlık” dönemini yaşadığını belirten “aksaçlılar”, “Size dayatılan bölünmeleri, düşmanlıkları, sahte cepheleri aşın, birlik olun, sesinizi yükseltin” çağrısında bulundu. 101 “aksaçlı”, muhalefete de çağrıda bulunarak “Çözüm; bütün muhalefet güçlerinin, kendi çizgilerini, kendi varlıklarını koruyarak temel ilkelerde buluşacakları demokrasi ittifakını gecikmeden kurmaktır” ifadesini kullandı.

İstanbul – Yeni Asya

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