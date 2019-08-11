1071’e imzası atılan akademisyen istifa etti

Anayasa Mahkemesi’nin Barış Bildirisi imzacısı akademisyenlerle ilgili hak ihlali kararının ardından Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden 1071 akademisyen, karara tepki gösteren bir bildiriye imza attı.

Metnin kamuoyuyla paylaşılmasının ardından bazı akademisyenler iradeleri ve beyanları dışında listede yer aldıklarını açıkladı. Gazete Duvar’ın haberine göre, onayı olmadan AYM kararına tepki bildirisinde ismi yer alan İstanbul Aydın Üniversitesi’nde görevli Dr. Anıl Özgüç sosyal medya hesabından 1 Ağustos tarihinde üniversiteden istifa ettiğini duyurdu. Özgüç yayınladığı mesajında, “Destekleriniz için, bana bir sayıdan, bir ‘kelle’den ibaret olmadığımı hatırlattığınız için teşekkür ederim” ifadelerine de yer verdi.

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