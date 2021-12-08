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9 ARALIK 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

12 Eylül’de uygulandı

08 Aralık 2021, Çarşamba 18:45
Ekonomist, Gazeteci-Yazar Osman Ulagay, “Çin modeli değil 12 Eylül modeli” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Dünya Gazetesi’nde yazan Ulagay, “Türkiye’de şimdi denenmeye çalışılan çakma Çin modeli 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrasında uygulandı aslında. Askerî yönetim işçi sendikalarını devre dışı bırakmıştı. Türkiye o dönemde henüz dalgalı kur rejimine geçmediği için 1980’de yapılan büyük devalüasyon reel ücretleri zaten aşağı çekmiş ve ihracat atılımı için gerekli ortamı hazırlamıştı. Askerlerin Turgut Özal’ı ekonominin yönetimine getirdiği o dönemde Türkiye’de ilk kez bir ihracat seferberliği yaşandı ve ciddi bir ihracat artışı gerçekleşti. 1980’e girerken tıkanan ekonominin 12 Eylül döneminde bir miktar canlanması Özal’ın adını öne çıkardı” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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