12 Eylül zihniyeti hala devam ediyor

DARBE ANAYASASI VE TEMEL KANUNLARIYLA HÂLÂ YÜRÜRLÜKTE OLAN 12 EYLÜL DÜZENİ VE ONA VÜCUT VEREN ZİHNİYET, HUKUK TANIMAZ UYGULAMALARIYLA BUGÜN DE DEVAM EDİYOR.

Bu iktidar da 12 eylül gibi yapıyor

Prof. Mustafa Erdoğan: “Bugünkü durumu demokrasi ve hukukun tahribi bakımından 12 Eylül rejimiyle karşılaştırabiliriz. Bu iktidar da hukuk söz konusu olduğunda 12 Eylül rejimi gibi olağanüstülüğü olağanlaştırıyor; darbe rejiminin olağanüstü tedbirleri ile sözde hukukunu ‘kanun’ haline getiriyor, sonra o kanunlara uygun bir anayasa yapıyor.”

Dayanaksız yargılama ve cezalar

Maden Mühendİslerİ Odası: “12 Eylül darbecilerinin uygulamaları bugün AKP iktidarı tarafından devam ettiriliyor. Bugün de barış, eşitlik, özgürlük ve adalet talep eden insanlar siyasal iktidar tarafından suçlanıyor; iktidarın verdiği talimatlar doğrultusunda kanıtsız ve dayanaksız bir biçimde yargılanarak cezalar veriliyor.”

Tek adam rejimi oluşturuldu

“İnsanlarımız KHK zulmü ile terbiye edilmeye çalışılıyor; işsizlik ve yoksullukla boğuşmak zorunda bırakılıyor. 12 Eylül askerî darbesi ile sağlanan ortam sonucunda, bugün ülkemizde bir tek adam rejimi oluşturuldu, Türkiye tam bir açık-kapalı cezaevi haline getirildi. Darbelerle yüzleşmediğimiz sürece bu düzen devam eder.”

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12 Eylül zihniyeti hâlâ devam ediyor

Prof. Dr. Mustafa Erdoğan, "Hukukun tahribi bakımından bugünkü durumu ancak ’12 Eylül rejimi’yle karşılaştırabiliriz" dedi.

Özgürlük Araştırmaları Derneği Danışma Kurulu Üyesi, hukukçu Prof. Dr. Erdoğan'ın açıklaması şöyle: ''Kabul edelim ki, hukuk hassasiyeti gütmemek konusunda 28 Şubat rejiminin postmodern cuntacıları ve ‘devlet seçkinleri’ bile bu kadar ileri gitmemişti. Onun için, sadece demokrasinin değil hukukun tahribi bakımından da bugünkü durumu ancak ’12 Eylül rejimi’yle karşılaştırabiliriz. Nitekim, bugünkü iktidar da hukuk söz konusu olduğunda 12 Eylül rejimi gibi olağanüstülüğü olağanlaştırmakla maruftur; darbe rejiminin olağanüstü tedbirlerini ve sözde hukukunu önce ‘kanun’ haline getiriyor, sonra da o kanunlara uygun bir anayasa yapıyordu.''

İnsan haklarına dayalı sistem olsun

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, yaptığı yazılı açıklama ile 12 Eylül darbesini yapanları kınadı. Tek çarenin insan haklarını dayalı bir sistem olduğu ifade edilen açıklamada özetle şu görüşlere yer verildi: "12 Eylül Askerî darbesinin ardından tam 40 yıl geçti. 40 yıl önce 12 Eylül 1980 sabahı Türkiye karanlığa uyandı. Yapılan darbe ile bugün yaşadığımız anti-sosyal ve anti-demokratik ekonomik ve siyasal sistemin temelleri o gün atıldı. Bir yüzleşme olmaksızın ülkemizde insan haklarına ve evrensel hukuka dayalı demokratik bir yönetimin oluşturulması olanaklı olmayacaktır. "Sadece 12 Eylül döneminde; 517 kişiye idam cezası verildi. 50 kişi idam edildi. 388 bin kişiye pasaport verilmedi. 30 bin kişi sakıncalı olduğu için işten atıldı. 23 bin 677 derneğin faaliyeti durduruldu. 3 bin 854 öğretmen, üniversitede görevli 120 öğretim üyesi ve 47 hâkimin işine son verildi. "12 Eylül darbecilerinin bütün bu uygulamaları bugün AKP iktidarı tarafından da devam ettirilmektedir. Bugün de barış, eşitlik, özgürlük ve adalet talep eden insanlarımız siyasal iktidar tarafından suçlanmakta. İnsanlarımız KHK zulmü ile terbiye edilmeye çalışılmakta, ülkeyi terk etmek zorunda bırakılmakta. Bizler bir siyasal süreç olarak, geçmişte yaşanılan tarihi haksızlıklarla, gerekçesi ne olursa olsun yapılan darbelerle, darbe girişimleriyle, işkencelerle, haksız suçlamalar ve talimatlar ile yapılan yargılamalar ve verilen cezalarla, savaş kışkırtıcılığı ile yüzleşmediğimiz sürece 12 Eylül darbesi daima egemen olacaktır. "Bu vesileyle, her türlü darbeye ve darbe girişimlerine karşı olduğumuzu bir kez daha belirtiyor, toplumsal ihtiyacımızın evrensel insan haklarına dayalı, refah ve barış içerisinde, kardeşçe yaşayabileceğimiz demokratik bir ülke olduğunu vurgulamak istiyoruz."

İstanbul - Yeni Asya