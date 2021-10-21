13 başlık tamam

Demokrat Parti, CHP, İYİ Parti ,Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi temsilcileri parlamenter sistem çalışmasını Salı günü bir araya gelerek sürdürmüş ve 13 konu başlığında uzlaşmaya varmıştı.

Ağırlık merkezi Mecliste olacak

Bu kapsamda TBMM’nin görev süresinin mevcuttaki gibi 5 yıl olması, seçim barajının yüzde 3’e düşürülmesi, partilerin Hazine yardımı alması için gereken oyun yüzde 3’ten yüzde 1’e düşürülmesi, tartışmalara neden olan torba yasa uygulamasına son verilmesi, Meclis içtüzüğünün demokratikleştirilmesi ve Meclis ihtisas komisyonlarının daha etkili hale getirilmesi konularında görüş birliği oluşmuştu. Muhalefet partilerinin hukukçu kurmaylarının yaptığı bu çalışma en geç Aralık ayının sonuna kadar tamamlanacak ve liderlerin görüşüne sunulmasının ardından ortak bir metin haline getirecek. Ortak metni, 6 siyasî partinin liderlerinin ortak bir toplantıyla kamuoyuna duyurması planlanıyor.

‘Yasama’ görüşülecek

Parlamenter sistemde Meclis tarafından Bakanlar Kurulu’na belli konularda süreli Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi verebiliyor. Partiler bu yetkinin daha net hale getirilmesi ve Meclis, yargı denetimine açık olmasıyla ilgili net düzenleme yapılması gerektiğinde uzlaştı. 6 parti OHAL KHK’sı ile ilgili ayrıca bir değerlendirme yapacak, ancak genel görüşün böyle bir yetkinin olmaması gerektiği yönünde olduğu biliniyor. Gelecek hafta Salı günü yapılacak toplantıda “yasama” üzerinde görüşmelere devam edilecek. Çalışma kapsamında Meclis’in bütçe hakkı ve denetim araçları ele alınacak. Daha sonraki toplantıda Cumhurbaşkanı yetki ve sorumluluğu ile yürütme organı üzerine görüşmeler yapılacak.