6 PARTİNİN PARLAMENTER SİSTEME DÖNÜŞ GÜNDEMLİ TOPLANTILARININ 4.’SÜ YİNE MECLİSTE YAPILDI. TOPLANTIDA TBMM’NİN YASAMA FAALİYETLERİYLE İLGİLİ ANA VE ALT BAŞLIKLAR MÜZAKERE EDİLDİ. HEDEF, AĞIRLIĞIN MECLİSTE OLACAĞI BİR SİSTEM İNŞA ETMEK.

SEMBOLİK ANLAMI BU

DP Genel Başkan Yardımcısı Şahinalp: “Hayal ettiğimiz yeni dönemin ağırlık merkezi Mecliste olacak. Zaten o yüzden Mecliste toplanıyoruz. Sembolik anlamı var bunun. İnşallah hayırlı olur.”

TÜRKİYE TEKTEN BÜYÜK

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erdem: “6 parti bir araya gelerek diyoruz ki, Türkiye tek adamdan büyüktür. Liderlere ve Türkiye’ye sunacağımız çalışmanın içeriğini yakında göreceksiniz.”

DEMOKRASİ İÇİN ÇOK DEĞERLİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek: “Temel ilkelerde uzlaşma, Türkiye ve demokrasi için çok değerli.” DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yeneroğlu: “Çalışmalar verimli bir şekilde devam ediyor.”

YENİDEN UMUT IŞIĞI

SP Genel Başkan Yardımcısı Kaya: “Bir ortak metinle Türkiye'de yeniden umut ışığını yeşerteceğiz.” Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Üstün: “Yasama başlıklarını çalışmaya devam edeceğiz.”

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Ağırlık merkezi Mecliste olacak

Demokrat Parti, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nin hukukçu kurmayları yaptıkları toplantı sonrasında ağırlık merkezinin Mecliste olacağı mesajını verdi.

Hukukçu kurmaylar; güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş için yaptıkları toplantılardan dördüncüsü için TBMM’de buluştu.

Önceki toplantılarda, parlamenter sistemin ana ve alt başlıklarını belirleyen parti yöneticileri, bu kez; “yasamanın yapısı” üzerinde durdu. TBMM Halkla İlişkiler Binası’nda yapılan toplantıya CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, Demokrat Parti Hukuk ve Adaletten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün, DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Saadet Partisi Seçim İşleri Başkanı Bülent Kaya katıldı.

Demokrasi için çok değerli

Muhalefet partilerinin güçlendirilmiş parlamenter sisteme ilişkin “ana ilkeleri” belirlemek amacıyla yaptıkları dördüncü toplantının öncesinde, Muharrem Erkek; çalışmaların uyum içinde ilerlediğini aktardı. Erkek, “Temel ilkelerde uzlaşma, Türkiye için demokrasi için çok değerli” dedi. Ayhan Sefer Üstün ise şunları söyledi: “Geçtiğimiz toplantıda, güçlendirilmiş parlamenter sistemin ana ve alt başlıklarını belirlemiştik. Bu arada da biraz giriş kısmına çalıştık. Bugün temel ilkeler ve yasama ana başlığının diğer alt başlıklarına çalışacağız. Yasama çok önemli güçlendirilmiş parlamenter sistem, birçok alt başlığı var. Sanırım birkaç toplantıyı yasama alt başlıkları üzerinde çalışarak geçireceğiz.”

Türkiye, tek adamdan büyüktür

Bahadır Erdem ise şu açıklamayı yaptı: “Biz, 6 muhalefet partisi ortak ilkeler çerçevesinde bir araya geliyoruz, çalışıyoruz, bu çalışmayı sayın genel başkanlarımıza ve Türkiye’ye sunacağız. İçeriğini yakında göreceksiniz. En önemlisi biz 6 parti bir araya gelerek diyoruz ki ‘Türkiye tekten büyüktür.’ Sayın Cumhurbaşkanı ‘dünya beşten büyüktür’ diyor, biz de ‘Türkiye tek adamdan büyüktür’ diyoruz.” Bülent Kaya, “Verimli bir çalışma oluyor. Farklı siyasî partilerin aynı masa etrafında toplanması son derece kıymetli. İnşallah buradan Türkiye’ye umut olacak bir ortak metinle hep beraber Türkiye’de yeniden umut ışığını yeşerteceğiz” dedi. Bülent Şahinalp ise şunları söyledi: “Altı parti de elini taşın altına koymaya ana prensiplere karar verdik. Nelerin bu metnin içinde yer alacağını kararlaştırdık. Bugün itibarıyla yasamadan başlamak üzere ki hayal ettiğimiz yeni dönemin ağırlık merkezi Meclis’te olacak. Zaten o yüzden Meclis’te toplanıyoruz. Sembolik anlamı var burada toplantı yapmamızın. İnşallah ülkemize hayırlı olur.”

FATİH KARAGÖZ - ANKARA