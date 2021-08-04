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'13 milyon doza yakın aşımızı pazartesi gününe kadar teslim alacağız'

04 Ağustos 2021, Çarşamba 21:57
Sağlık Bakanı Koca, tedarikinde aksama yaşanan BioNTech aşılarının dün gece gelmeye başladığını belirterek, "13 milyon doza yakın aşımızı pazartesi gününe kadar teslim alacağız. Cuma günü normal hızımıza dönüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, videokonferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ülkenin önemli bölümünde orman yangınlarıyla mücadelenin devam ettiğine dikkati çekti. 

Bu kapsamda, vatandaşlar ile görevlilerin birlik ve beraberlik içinde olanca güçleriyle fedakarca çalıştığını belirten Koca, yangınlardan etkilenen kişiler için sağlık hizmetlerinin hem bölgede hem de hastanelerde hızla sağlandığını kaydetti.

Koca, toplantının başında ülkenin içinde bulunduğu afet durumuyla ilgili tüm Bilim Kurulu üyelerinin üzüntülerini ifade ettiğini aktararak, şunları söyledi:

"Ülkemizin mücadele gücü ve vatandaşlarımızla birlik ve beraberlik içinde mücadele tecrübesi son derece yüksektir. Sağlık açısından Bakanlığımız ve teşkilatımız hazır kıta afet bölgesindeki gelişmeleri takip etmektedir. Bir haftadır ülke olarak yangın felaketlerine karşı mücadele veriyoruz. Gönüllü UMKE timlerimiz, Acil Sağlık profesyonellerimiz her birimizin koşmak istediği yerlerdeler. Her birimizin yapmak isteyeceğini yapıyorlar. Dumandan gözü yaşarıp göremez hale gelen orman kahramanlarıyla, üzüntülerinden ağlayanlar, bugünlerde hepimiz biriz, beraberiz."

Bakan Koca toplantıda, kritik sınır kabul ettikleri 20 binin çok üzerinde seyreden günlük vaka sayıları, aşılama süreci ve toplum bağışıklığını sağlayacak bir aşılanma oranına kavuşmak için yapılması gerekenlerin ele alındığını bildirdi.

"Mevcut durum bayram tatilindeki bulaşmaların artarak devam ettiğini ortaya koymaktadır"

Kovid-19 vaka sayısının dün yaklaşık 25 bin olduğunu hatırlatan Koca, şöyle devam etti:

"Mevcut durum bayram tatilindeki bulaşmaların artarak devam ettiğini ortaya koymaktadır. Salgın, hayatın inkar edilemez bir gerçekliğidir. Salgın gündemine alışılmış olsa bile salgına karşı verilecek mücadele basite indirgenemez. Riske karşı gerekli tedbirleri almak, içten içe korktuğu halde hastalık yokmuş gibi davranmaktan daha kolaydır. Zor kazandığımız iyi alışkanlıklarımıza geri dönmeliyiz. Unutmayın, kalabalıklar yine riskli, maske yine gereklidir."

Koca, 18 yaş ve üstü nüfus için yapılan aşılama takvimine sadık kalındığını belirterek, ilk doz aşısını yaptıranların oranının yüzde 66'nın üzerinde olduğuna dikkati çekti.

İlk doz oranının, tedarikte yaşanan zorluk aşılır aşılmaz hızla bu düzeylere ulaşmasının toplumun aşı kararlılığının kanıtı olduğunu ifade eden Koca, "Aşı olmayı erteleyenlerimiz var. Aşı olmamakla bugün risk alsalar da bilim insanları onlara ikna edici açıklamaları sundukça, düşünceleri değişecektir. Sağlık, kararsızlığa, karşıtlığa elverişli bir konu değildir. İnsanlığın ve bilim dünyasının tamamına yakını ise yanlışta birleşmez." uyarısında bulundu.

"13 milyon doza yakın aşımızı pazartesi gününe kadar teslim alacağız"

Bakan Koca, BioNTech aşısının, üretimde yaşanan aksama sebebiyle Türkiye'ye sevkiyatında 31 Temmuz-3 Ağustos'ta, 4 gün azalma olduğunu belirterek, "BioNTech aşılarımız dün gece gelmeye başladı. 13 milyon doza yakın aşımızı pazartesi gününe kadar teslim alacağız. Cuma günü normal hızımıza dönüyoruz. Durumu anlayışla karşılayan halkımız sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

AA

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