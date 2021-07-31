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31 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

13 milyon şüpheli 4 milyon sanık

31 Temmuz 2021, Cumartesi 19:33
2020 adalet istatistikleri açıklandı. Geçen yıl 1 milyon 541 bin kişi çeşitli suçlardan mahkûm oldu. Terörle Mücadele Kanunu kapsamında ise 2 bin 897 mahkûmiyet, 3 bin 384 beraat kararı verildi.

Türkiye’de geçen yıl savcılıklar tarafından yürütülen yaklaşık 8 milyon soruşturmada 13 milyon kişi şüpheli oldu. Mahkemelerde görülen 2 milyon 357 bin dâvâda ise bir milyon 541 bin 870 kişi mahkûm olurken, 488 bin 116 kişi beraat etti. Anayasal düzene karşı işlenen suçlardan açılan dâvâlarda 46 bin 783 mahkûmiyet kararı verilirken, 18 bin 563 beraat çıktı. Terörle Mücadele Kanunu kapsamında ise 2 bin 897 mahkûmiyet, 3 bin 384 beraat kararı verildi. Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan yürütülen davalarda 23 bin 54 mahkûmiyet kararı verildi.

Adalet Bakanlığı’na bağlı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, 2020 yılına ait “Adlî İstatistikleri” açıkladı. 352 sayfalık rapor, Türkiye’nin “adaleti”nin fotoğrafını çekti. Buna göre, 2020’de 6 bin 862 hâkim, 15 bin 151 savcı olmak üzere yargıda toplam 22 bin 13 hâkim ve savcı görev yaptı.

İhbar sayısı arttı

Geçmiş yıllara göre savcılıklara yapılan suç ihbarı sayısında artış yaşandı. 2018’de 80 bin 866 ihbar gelirken, 2019’de 176 bin 380 ihbar, 2020’de ise 200 bin 288 ihbar yapıldı. 2020 yılında gelen ihbarların 141 bin 986’sında soruşturmaya yer olmadığına karar verilirken, 19 bin 622 ihbar ise ciddi görülerek soruşturmaya dönüştürüldü. Yani ihbarların yüzde 74,5’i soruşturmaya değer görülmedi.

2020’de 8 milyon soruşturma

Geçen yıl savcılıkların soruşturma dosya sayısı 8 milyon 995 bin 141 oldu. Bu sayının 4 milyon 978 bin 662’si 2019’dan devrilen dosyalar olurken, 4 milyon 16 bin 479’u ise yeni açıldı. 2013’te toplam soruşturma sayısı ise yalnızca 6 milyon 716 bin 800 olarak kayıtlara geçti. Bu sayı yıllar içinde sürekli artış gösterdi.

Etiketler: şüpheli, sanık
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