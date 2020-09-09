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9 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

130 İngiliz milletvekili: Çin, Uygurlara karşı etnik temizlik yapıyor

09 Eylül 2020, Çarşamba 18:10
İngiltere'de 130 milletvekili, "Uygur halkına karşı sistematik ve hesaplanmış bir etnik temizlik" olarak niteledikleri Çin'in Doğu Türkistan'daki faaliyetlerini kınayan bir mektup imzaladı.

"Dünyaya ağır insan hakları ihlallerine dair böylesine kahredici kanıtlar sunulduğunda, kimse bunu görmezden gelemez." denilen ve tüm partilere mensup milletvekillerinin imzaladığı belgede, "Birleşik Krallık'taki parlamenterler olarak, biz bu zulmü mutlak surette kınadığımızı ifade etmek için yazıyor ve bunun (zulmün) derhal sona ermesi için çağrıda bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Mektupta, zorla nüfus kontrolü ve Uygur Müslümanların Doğu Türkistan'da toplu gözaltına alındığına ilişkin raporların yanı sıra, trenlere bindirilmeyi bekleyen gözleri bağlı, elleri kelepçeli ve saçları sıfıra vurulmuş çok sayıda insanı gösteren videolara da atıfta bulunuldu.

Ayrıca İngiliz milletvekilleri, yakın zamanda BBC'ye verdiği röportaj sırasında Çin'in Londra Büyükelçisi Liu Xiaoming'e gösterilen videonun, Nazi toplama kamplarının görüntüleriyle "tüyler ürpertici" şekilde benzerlikler taşıdığına işaret edildi.

Milletvekillerinin imzaladığı mektup, Çin'in Londra Büyükelçiliğine gönderildi.

İşçi Partisi Milletvekili McDonagh, Çin'in Uygurlara baskısını "soykırım" olarak niteledi

Bu arada İşçi Partisi Milletvekili Siobhain McDonagh, Çin'in Uygurlara yönelik uygulamalarını "soykırım" olarak nitelerken, Başbakan Boris Johnson da ülkesinin endişelerini Birleşmiş Milletler ve G20 gibi platformlarda her fırsatta dile getireceklerini belirtti.

McDonagh, Avam Kamarasında yapılan Başbakan'a Sorular oturumunda, Çin'de Uygurlara yönelik baskısını gündeme getirdi.

"Gözlerimizin önünde Çin, Uygurlara yönelik soykırım yapıyor." diyen McDonagh, Başbakan'a bu "etnik temizliği" durdurmak için ne yapacağını ve uluslararası bir mahkeme kurulmasına öncülük edip etmeyeceğini sordu.

Yahudi Soykırımına da atıfta bulunan McDonagh, "Bu kez hiçbir ülke, haberi olmadığını söyleyemez." ifadesini kullandı.

Başbakan Johnson da İngiltere'nin endişelerini Çinli yetkililerle yaptıkları görüşmelerde ilettiklerini, ayrıca Birleşmiş Milletler ve G20 gibi platformlarda her fırsatta dile getirmeye devam edeceklerini söyledi.

Euronews Türkçe

Etiketler: İngiliz milletvekili, Çin, Uygur, etnik temizlik
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