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15 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

15 Temmuz’da karanlık noktalar var

14 Temmuz 2020, Salı 22:29
Emekli Korgeneral Mehmet Şanver Karar TV yayınında Ahmet Taşgetiren, Yıldıray Oğur ve Elif Çakır’ın sorularını cevapladı.

15 Temmuz’da karanlık noktalar var

“15 Temmuz ihaneti yaşanmadan önlenebilir miydi?” sorusuna Mehmet Şanver şu cevabı verdi: “Darbe girişiminin belirtilerini nasıl değerlendirdiler de önlem almadılar çıkıp konuşmalıdır. Bir değerlendirme hatası var. Cum- hurbaşkanı ile görüşmek istedim ama kabul görmedi. 15 Temmuz günü Genelkurmay Başkanlığı önemli bir kararla hava sahasını kapatıyor. Ama bundan sorumlu olan benim. Bana haber verilmiyor. Bunu yanlış buluyorum. MİT Müsteşarı ihbarı aldıktan sonra yemeğe gidiyor. Komuta ve yönetimde karanlık noktalar var.”

Mücadele böyle mi olmalıydı?

“15 Temmuz’dan sonra alınan kararlar TSK’nın omurgasını yıktı” ifadesini kullanan Şanver şöyle devam etti: “Dönemin komuta kademesi sürecin muhasebesini yapmıyor. TSK’da liyakat sistemi bitirildi. Görev odaklı değil siyasi odaklı sistem geldi. Benim istifa etmemdeki tek neden buydu. Askeri liseleri kapatma kararına nasıl imza atacaktım. 1845’ten beri faaliyet yürüten lise niye kapatılır ki? Askeri vesayetle mücadele böyle mi olmalıydı? Koca koca generallere, ailelerine kumpas mı kurulmalıydı? 15 Temmuz’dan sonra TSK’da yapılan düzenlemeler doğru mu? Ordu siyasallaştı, omurgası yıkıldı.” 

 

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