1500 madenci eylem başlattı

Manisa’nın Soma ilçesinde İmbat Madencilik’te çalışan yaklaşık 1500 işçi, kendilerine baskı, mobbing ve yevmiye cezaları uygulandığı gerekçesiyle eylem başlattı.

Soma ilçesinde faaliyet gösteren İmbat Madencilik’te görev yapan yaklaşık 1500 maden işçisi dün sabah vardiyasından sonra evlerine dönmeyerek eyleme başladı. İmbat Maden işçilerinin eylemine destek veren Bağımsız Maden İş Sendikası Yönetim Kurulu üyesi Gökay Çakır, madencileri yatıştırmak ve eylemden vazgeçirmek için Soma Kaymakamı Fatih Akkaya ile Soma Belediye Başkanı Ali Tulup’un maden ocağına geldiğini, ancak maden yöneticilerinden birinin gelmediğini ifade etti. Soma Kaymakamı Fatih Akkaya ile AKP’li Soma Belediye Başkanı Ali Tulup’un eylemdeki madencilerle görüşmelerinin sürdüğü öğrenildi.

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