16 bin dosya OHAL Komisyonu’nun kararını bekliyor

15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası kanun hükmünde kararnameler ile ihraç edilenler için kurulan ve karar vermesi beklenen Olağanüstü Hal (OHAL) Komisyonu’nda 16 bin dosya bekliyor.

Cumhuriyet’in haberine göre, mağduriyetlerinin giderilmesi için komisyon kararını bekleyenlerden Hakan Adlı, Şırnak’ta kâtipken ihraç edildi. Hakkındaki soruşturmada takipsizlik kararı verilen Adlı, görevine iade edilmediğini, komisyon kararını beklediğini belirterek “İnceleme yaklaşık 4 yıldır sürüyor. Dosyalar bir an önce neticelenmeli” dedi. Selçuk Üniversitesi Araştırma Görevlisi Mustafa Aksoy ise “Takipsizlik kararını OHAL Komisyonu’na sundum. Hâlâ beklemedeyim. İşin tuhaf tarafı, komisyondan bilgi almak da mümkün değil. Dipsiz kuyuya attığımız taş var, ses de yok” dedi.

Okunma Sayısı: 138

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.