16 tutuklama, 30 gözaltı

Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Meclis’te düzenlediği bir basın toplantısı ile Haziran ayı Basın Özgürlüğü Raporu’nu açıkladı.

Rapora göre, geçtiğimiz ay 30 gazeteci gözaltına alındı, 65 gazeteci hakim karşısına çıkarken, 16’sı da tutuklandı. Basın İlan Kurumu ve RTÜK tarafından gazete ve televizyonlara ağır para ve ilan kesme cezaları verildi.

Çakırözer, basın toplantısında Deutsche Welle Türkçe ve VOA sitelerine getirilen erişim engelleme kararını basın özgürlüğünün ihlali olarak değerlendirerek, “Aylar önce TBMM’de bu konu kanunlaşırken söylediğimiz çıktı. Amaç bu haber sitelerini susturmak, sesini kesmek” dedi.

Haber Merkezi