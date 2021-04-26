‘162 kişiden 48’i dönmedi’

İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, 2019 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla gri pasaportla Avrupa’ya giden 162 kişiden 48’inin geri dönmediğini iddia etti.

Konunun, savcılık ifadelerinde ve soruşturma tutanaklarına yansıdığını belirten Türkoğlu, iddianamelerde Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin de yer aldığını ileri sürdü. Savcılık ifadelerine ve soruşturma tutanaklarına yansıyan iddialarda, 2019 yılında spor kulüpleriyle yapılan 4 ayrı etkinlik bulunuyor. Türkoğlu, gri pasaport aracılığıyla yurtdışına gidip de dönmeyenlerin arasında PKK ile iltisaklı olduğu iddia edilen ve hakkında yurtdışına çıkış yasağı bulunan bir kişinin de bulunduğunu ileri sürdü.

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